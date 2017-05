Alle Infos zu den French Open 2017

Mittwoch, 17.05.2017

Die French Open 2017 finden vom 28. Mai bis zum 11. Juni 2017 in Paris statt

Was sind die French Open?

Die French Open sind neben Australian Open, Wimbledon und US Open eines von vier Grand-Slam-Turnieren und damit eines der absoluten Highlights im Tennis-Jahr. Traditionell ist das Turnier in der französischen Hauptstadt das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres und wird auf Sand ausgetragen.

Die Veranstaltung ist seit 1927 nach dem Luftfahrtpionier Roland Adrien Georges Garros benannt und findet dementsprechend auf der Anlage Roland Garros im 16. Arrondissement von Paris statt. Zuvor hieß die Veranstaltung, die 1891 erstmals stattfand, Championnat de France International Tennis.

Die beiden wichtigsten Plätze sind der Centre Court Philippe-Chatrier mit einem Fassungsvermögen von 14.911 Fans und der Court Suzanne-Lenglen, der 10.056 Zuschauern einen Sitzplatz bietet.

Wo kann ich die French Open 2017 sehen?

Die Tennis-Fans in Deutschland können das Turnier täglich im TV auf Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player und im Livestream auf Eurosport.de verfolgen. Die Qualifikation ist bereits ab dem 22. Mai im Eurosport Player zu sehen. Als TV-Experte ist Tennis-Legende Boris Becker im Einsatz.

Der Zeitplan der French Open 2017

Qualifikation

Datum Uhrzeit Event Sender Montag, 22.05.2017 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 1 Eurosport Player Dienstag, 23.05.2017 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 2 Eurosport Player Mittwoch, 24.05.2017 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 3 Eurosport Player Donnerstag, 25.05.2017 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 4 Eurosport Player Freitag, 26.05.2017 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 5 Eurosport Player

Hauptfeld

Datum Uhrzeit Event Sender Sonntag, 28.05.2017 ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Eurosport Montag, 29.05.2017 ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Eurosport Dienstag, 30.05.2017 ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Eurosport Mittwoch, 31.05.2017 ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Eurosport Donnerstag, 01.06.2017 ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Eurosport Freitag, 02.06.2017 ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Eurosport Samstag, 03.06.2017 ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Eurosport Sonntag, 04.06.2017 ab 11 Uhr Achtelfinale Herren und Damen Eurosport Montag, 05.06.2017 ab 11 Uhr Achtelfinale Herren und Damen Eurosport Dienstag, 06.06.2017 ab 14 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Eurosport Mittwoch, 07.06.2017 ab 14 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Eurosport Donnerstag, 08.06.2017 ab 14 Uhr Halbfinale Damen, Finale Mixed Eurosport Freitag, 09.06.2017 ab 11 Uhr Finale Damen-Doppel, Halbfinale Herren Eurosport Samstag, 10.06.2017 ab 15 Uhr Finale Damen und Herren-Doppel Eurosport Sonntag, 11.06.2017 ab 15 Uhr Finale Herren Eurosport

Wie viel Preisgeld gibt es bei den French Open 2017?

Damen und Herren erhalten in Roland Garros exakt die gleichen Preisgelder.

Erreichte Runde Einzel Doppel Mixed Sieg 2.100.000 Euro 660.000 Euro 140.000 Euro Finale 1.000.000 Euro 330.000 Euro 70.500 Euro Halbfinale 500.000 Euro 165.000 Euro 35.750 Euro Viertelfinale 300.000 Euro 90.000 Euro 17.000 Euro Achtelfinale 175.000 Euro 45.000 Euro 8.500 Euro 3. Runde 120.000 Euro 22.500 Euro 4.500 Euro 2. Runde 60.000 Euro 12.000 Euro 1. Runde 35.000 Euro Q3 14.000 Euro Q2 7.000 Euro Q1 3.500 Euro

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei den French Open 2017?

Der haushohe Favorit bei den Herren ist Rafael Nadal aus Spanien. Der Mann aus Manacor hat in Paris im Einzel bereits neun Mal gewonnen, gilt als Sandplatzkönig und dürfte auch in diesem Jahr kaum aufzuhalten sein. Realistisch gesehen kommen für den Gesamtsieg außer Nadal lediglich noch Novak Djokovic (Serbien), Andy Murray (Schottland) und Stan Wawrinka (Schweiz) in Frage. Der Schweizer Tennis-Held Roger Federer hat seine Teilnahme abgesagt, da er sich voll und ganz auf die Rasensaison konzentrieren möchte, die kurz nach den French Open beginnt.

Bei den Damen kristallisiert sich derweil keine eindeutige Favoritin heraus. Passiert nichts ungewöhnliches, dürften Simona Halep (Rumänien), Angelique Kerber (Deutschland), Garbine Muguruza (Spanien), Karolina Pliskova (Tschechien) und Elina Svitolina (Ukraine) den Titel unter sich ausmachen. Serena Williams (USA) ist aufgrund einer Babypause nicht mit von der Partie, Maria Sharapova hat nach ihrer Dopingsperre keine Wildcard erhalten.

Welche deutschen Spieler und Spielerinnen nehmen an den French Open 2017 teil?

14 Deutsche, darunter acht Damen und sechs Herren, stehen bereits sicher im Hauptfeld.

Herren: Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev, Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Dustin Brown.

Damen: Angelique Kerber, Laura Siegemund, Julia Görges, Annika Beck, Carina Witthöft, Andrea Petkovic, Mona Barthel und Tatjana Maria.

Wer sind die Titelverteidiger bei den French Open 2017?

Disziplin Name Nation Herreneinzel Novak Djokovic Serbien Dameneinzel Garbine Muguruza Spanien Herrendoppel Feliciano Lopez und Marc Lopez beide Spanien Mixed Martina Hingis und Leander Paes Schweiz und Indien

Welche Deutschen haben die French Open gewonnen?

Mit Gottfried von Cramm (1934 und 1936), Henner Henkel (1937), Cilly Aussem (1931), Hilde Sperling (1935, 1936 und 1937) und Steffi Graf (1987, 1988, 1993, 1995, 1996 und 1999) haben fünf Deutsche jeweils mindestens einen Einzeltitel in Paris errungen. Von Gramm und Henkel sicherten sich 1937 auch noch den Titel im Doppel. Die letzte DTB-Spielerin, die in Frankreich triumphierte, war Anna-Lena Grönefeld im Mixed 2014.

Wer hat am häufigsten die French Open im Herreneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel Rafael Nadal Spanien 9 Max Decugis Frankreich 8 Björn Borg Schweden 6 Henri Cochet Frankreich 5

Wer hat am häufigsten die French Open im Dameneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel Chris Evert USA 7 Suzanne Lenglen Frankreich 6 Steffi Graf Deutschland 6 Francoise Masson Frankreich 5 Margaret Court Australien 5

Die Herreneinzel-Endspiele der vergangenen fünf Jahre

Jahr Begegnung Ergebnis 2012 Rafael Nadal - Novak Djokovic 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013 Rafael Nadal - David Ferrer 6:3, 6:2, 6:3 2014 Rafael Nadal - Novak Djokovic 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2015 Stan Wawrinka - Novak Djokovic 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic - Andy Murray 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

Die Dameneinzel-Endspiele der vergangenen fünf Jahre

Jahr Begegnung Ergebnis 2012 Maria Sharapova - Sara Errani 6:3, 6:2 2013 Serena Williams - Maria Sharapova 6:4, 6:4 2014 Maria Sharapova - Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2015 Serena Williams - Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2016 Garbine Muguruza - Serena Williams 7:5, 6:4

Wie viel kosten Tickets für die French Open 2017?

Court Philippe Chartrier: 60 bis 285 Euro

Court Suzanne Lenglen: 50 bis 150 Euro

Court Nr. 1: 50 bis 110 Euro

Nebenplätze: 20 bis 30 Euro