John Patrick McEnroe Jr. wird am 16. Februar 1959 in Wiesbaden geboren, wo sein Vater im Zuge seines Dienstes bei der US Air Force stationiert ist.

© getty

In Wimbledon ist er mit einer Entscheidung eines Aus-Rufes nach einem Aufschlag nicht einverstanden und schreit jene Worte, die Tennisfans für immer in Erinnerung bleiben: "You cannot be serious!"