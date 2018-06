Wimbledon 2018: Tickets, Preise, Kategorien für das Tennisturnier

Vom 2. bis zum 15. Juli 2018 findet in London eines der vier großen Grand-Slam-Turnier im Tennis statt: Wimbledon. SPOX zeigt euch, wie ihr an Tickets kommt und mit welchen Preisen man rechnen muss.

Die Wimbledon Championships sind das dritte von den vier Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Wimbledon gilt als das traditionsreichste und prestigeträchtigste Turnier, was auch daran liegt, dass auf Rasen gespielt wird.

Wimbledon 2018: Wie komme ich an Tickets?

Als einer der wenigen großen Sportevents in Großbritannien werden bei Wimbledon für Fans viele Karten vor dem Eingang am Schalter verkauft. Hierbei können die Schlangen aber schnell sehr lang werden. Pro Person ist nur ein Ticket erhältlich und für die letzten vier Tage werden keine Tickets für den Centre Court verkauft.

Karten sind allerdings auch online einen Tag vor dem entsprechenden Tag erhältlich. Hier gilt das Limit zwei Karten pro Person und die Tickets werden nach dem Prinzip "first come, first serve" verkauft. Viele Ticketanbieter haben Wimbledon-Tickets in ihrem Sortiment, allerdings ist man auf der offiziellen Webseite auf der sicheren Seite. Tickets gibt es hier.

© getty

Wimbledon 2018: Das kosten die Karten

Tag Centre Court No. 1 Court No. 2 Court No. 3 Court Grundeintritt 2. Juli 60 47 42 42 25 3. Juli 60 47 42 42 25 4. Juli 78 60 50 50 25 5. Juli 78 60 50 50 25 6. Juli 102 78 64 64 25 7. Juli 102 78 64 64 25 9. Juli 120 86 70 70 25 10. Juli 120 86 43 - 20 11. Juli 145 105 39 - 20 12. Juli 145 59 - - 20 13. Juli 170 38 - - 15 14. Juli 170 35 - - 15 15. Juli 210 30 - - 8

*Alle Preise sind in englischen Pfund angegeben.

Wimbledon: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Der Titelverteidiger Roger Federer ist zugleich auch der Rekordsieger von Wimbledon. Der Schweizer triumphierte achtmal in London. Deutsche Sieger waren dreimal Boris Becker (1985, 1986, 1985) und Michael Stich (1991).

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Marin Cilic 2016 Andy Murray Milos Raonic 2015 Novak Djokovic Roger Federer 2014 Novak Djokovic Roger Federer 2013 Andy Murray Novak Djokovic 2012 Roger Federer Andy Murray 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 2010 Rafael Nadal Tomas Berdych 2009 Roger Federer Andy Roddick 2008 Rafael Nadal Roger Federer

© getty

Wimbledon: Die Siegerinnen der letzten zehn Jahre

Bei den Damen ist die US-Amerikanerin Martina Navratilova mit neun Erfolgen die Rekordsiegerin. In den letzten Jahren dominierte ihre Landsfrau Serena Williams, doch auch ihre Schwester Venus gewann einige Male das Turnier. Deutsche Gewinnerinnen waren Cilly Aussem (1931) und Steffi Graf (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996). Zuletzt standen Sabine Lisicki und Angelique Kerber im Finale.