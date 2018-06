Melanie Klaffner und Pascal Brunner sichern sich österreichischen Staatsmeistertitel 2018

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf haben zwei Premierensieger hervorgebracht zu Ende. Melanie Klaffner sicherte sich den Titel bei den Damen, Pascal Brunner setzte sich bei den Herren durch.

Zum 10. Mal in Folge wurden die ADMIRAL Österreichischen Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse auf der Anlage des Sport-Hotel Kurz in Oberpullendorf ausgetragen. Zum ersten Mal trugen sich Klaffner und Brunner in die prominente Siegerliste ein und wurden dafür mit 5500 Euro belohnt. Die Verlierer der Endspiele durften sich mit immerhin 3000 Euro trösten.

Klaffner, die als Nummer 1 gesetzt war, hatte im Semifinale Vorjahrsfinalistin Betina Pirker 7:5, 6:1 geschlagen, ihre Gegnerin, die Fed-Cup- und Team-Kornspitz-OÖ-Kollegin Pia König, hatte sich gegen die erst 16-jährige Sinja Kraus 6:2, 6:7, 6:3 durchgesetzt. Im Duell der beiden bestgereihten Spielerinnen des Turniers gab Klaffner von Beginn an den Ton an und siegte schließlich ungefährdet 6:3, 6:2.

Die 28-Jährige war zuletzt 2005 bei den Meisterschaften angetreten. "Dieser Titel hat mir definitiv in meinem sportlichen Lebenslauf gefehlt", sagte die Nummer 4 der österreichischen Rangliste. Das Starterinnenfeld war prominent besetzt, die Nummern 3 bis 14 waren durchgehend am Start. "Jetzt werde ich schauen, dass ich den Schwung für die kommenden Turniere und das Bundesliga-Finale mit dem Kornspitz-Team mitnehme."

Liste der österreichischen StaatsmeisterInnen der letzten Jahre

Jahr Damen Herren 2018 Melanie Klaffner Pascal Brunner 2017 Arabella Koller Lenny Hampel 2016 Janina Toljan Sebastian Ofner 2015 Lisa Maria Moser Nicolas Reissig 2014 Julia Grabher Mario Haider-Maurer 2013 Daniela Kix Dennis Novak 2012 Yvonne Neuwirth Dominic Thiem 2011 Nikola Hofmannova Andreas Haider-Maurer 2010 Tina Schiechtl Stefan Koubek

Lucas Miedler scheitert an Pascal Brunner - Titelverteidiger Hampel muss aufgeben

Bei den Herren war der als Nummer 1 gesetzte Lucas Miedler im Semifinale dem starken Pascal Brunner, der Nummer 4, mit 4:6, 3:6 unterlegen. Der Finalgegner wurde zwischen Titelverteidiger Lenny Hampel (2) und David Pichler (5) ermittelt - Hampel musste beim Stand von 6:7, 6:3, 0:2 wegen Rückenproblemen aufgeben.

Also standen einander zwei Burgenländer im Burgenland beim Showdown gegenüber: Brunner, der Neufelder, ATP-508, ließ gegen Pichler, den Osliper, ATP-646, keinen Zweifel aufkommen und gewann 6:4, 6:1.

Liest sich gut, in einer Liste mit Stefan Koubek, Dominic Thiem, Dennis Novak oder Sebastian Ofner geführt zu werden, oder? "Ja klar", sagte der 29-jährige Brunner, der mit dem TC Kirchdorf im Bundesliga-Final-Four steht, "es war eine tolle Woche für mich mit einem sehr guten Abschluss."

Pichler durfte sich mit dem Doppel-Titel trösten, gemeinsam mit Patrik Ofner schlug er Christopher Hutterer und Gabriel Schmidt 6:0, 6:2. Im Doppel-Endspiel der Damen setzten sich Arabella Koller und Emily Meyer gegen Betina Pirker und Kerstin Peckl mit 1:6, 6:1, 10:3 durch.