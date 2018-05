Das zweite Grand-Slam-Tunier des Jahres steht an! Während Rafael Nadal seinen elften Roland-Garros-Titel einfahren will, ist bei den French Open eine klare Favoriten bei den Damen vorher nicht auszumachen.

Hier erfahrt ihr, wo ihr den ersten Tag des Turnieres heute live verfolgen könnt.

Von wann bis wann gehen die French Open?

Die French Open 2018 finden vom 27. Mai bis zum 10. Juni 2018 statt, am 21. Mai begann bereits die Qualifikation. Austragungsort ist seit 1891 jedes Jahr Paris.

© getty

Wo kann ich die French Open heute live sehen? TV, Livestream, Liveticker

Die Übertragungsrechte hat sich auch in diesem Jahr wieder Eurosport gesichert. Eurosport überträgt alle Matches bis zum letzten Finale der Herren am 10. Juni live im TV. Außerdem bietet Eurosport in ihrem Livestream Eurosport Player auch alle Spiele im Internet an.

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel bildlich zu verfolgen, für den ist der SPOX-Liveticker genau das Richtige. Hier geht's zur Übersicht aller Liveticker.

Das sind die wichtigsten Matches des Tages (Start 11 Uhr)