Tennis - BMW Open 2018: TV-Übertragung, Livestream und Teilnehmer beim ATP-Turnier

Mit den BMW Open 2018 steht das erste ATP-Turnier der aktuellen Saison in Deutschland an. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum Tennis-Wettbewerb in München - inklusive TV-Übertragung, Livestreams und dem Teilnehmerfeld um Alexander Zverev.

Während die WTA bereits in Stuttgart zu Gast war, gibt sich jetzt auch die ATP die Ehre auf deutschem Boden. Nach München folgen für die Herren noch Turniere in Stuttgart, Halle/Westfalen und Hamburg.

Wann und wo finden die BMW Open statt?

Die Qualifikation zu den BMW Open läuft am Samstag, den 28., und Sonntag, den 29. April. Das Haupt-Turnier beginnt am Montag und wird täglich bis zum Sonntag, den 6. Mai, ausgetragen. Startzeit der Qualifikation ist um 10.30 Uhr, die eigentlichen Spieltage gehen immer um 11 Uhr los.

Die 103. Internationalen Tennis-Meisterschaften von Bayern, wie die BMW Open auch heißen, werden in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen, genauer gesagt auf dem Gelände des MTTC Iphitos. Gespielt wird auf Sand.

Wo kann ich die BMW Open 2018 live sehen?

Im Fernsehen wird lediglich ein Halbfinale am Samstag und das Finale am Sonntag gezeigt. Der Bayerische Rundfunk ist in seiner Free-TV-Übertragung hierfür verantwortlich.

Im Internet bietet DAZN ab Dienstag die 2. und 3. Runde sowie ein Viertelfinale in seinem Livestream an. Das sogenannte "Netflix des Sports" kann in Sachen Tennis-Übertragung auf jede Menge Erfahrung zurückgreifen. Immerhin laufen zahlreiche WTA-Turniere sowie der Davis Cup und der Fed Cup auf DAZN.

Alternativ sind alle Spiele zwischen Montag und Freitag auf ran.de und sportdeutschland.tv zu sehen. Ran zeigt in seinem Livestream auch ein Halbfinale am Samstag.

Top-Teilnehmer bei den BMW Open 2018: Alexander Zverev ist dabei

Der top-gesetzte Spieler ist Alexander Zverev. Der Youngster hat das 250er-Turnier im Vorjahr gewonnen und führt eine ganze Riege von deutschen Spielern an.

Insgesamt dürfen sich die Zuschauer auf fünf Top-20-Akteure freuen - darunter unter anderem Fabio Fognini und Roberto Bautista-Agut. Der französische Superstar Gael Monfils soll nach seiner überstandenen Rückenverletzung sein Comeback feiern.

Spieler Nation Weltranglistenposition Alexander Zverev Deutschland 3 Roberto Bautista-Agut Spanien 15 Diego Schwartzmann Argentinien 17 Hyeon Chung Südkorea 19 Fabio Fognini Italien 20 Philipp Kohlschreiber Deutschland 35 Gael Monfils Frankreich 41 Mischa Zverev Deutschland 52 Jan-Lennard Struff Deutschland 61 Florian Mayer Deutschland 72 Maximilian Marterer Deutschland 74

Die Sieger der BMW Open 2018 in den letzten Jahren

2017: Alexander Zverev

2016: Philipp Kohlschreiber

2015: Andy Murray

2014: Martin Klizan

2013: Tommy Haas

© getty

Preisgeld bei den BMW Open 2018:

Insgesamt beläuft sich die Summe, die bei dem Turnier in München ausgespielt wird, auf 561.345 Euro. Der Gewinner kassiert davon 85.945 Euro sowie einen neuen BMW und eine traditionelle Lederhose.