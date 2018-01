Federer und Bencic weiter souverän: Schweiz im Finale des Hopman Cups

Die Schweiz spielt beim Hopman Cup in Perth am Samstag um den Titel. Roger Federer mit seinem dritten Zweisatzsieg im dritten Match der Saison und Belinda Bencic sicherten bereits vor dem abschließenden Mixed gegen die USA den Gruppensieg. Am Freitag kann das deutsche Duo Alexander Zverev und Angelique Kerber den Eidgenossen ins Endspiel folgen.

Federer setzte sich gegen den Weltranglistenachten Jack Sock 7:6 (7:5), 7:5 durch, Bencic bezwang die Weltranglistenzehnte Coco Vandeweghe 7:6 (8:6), 6:4. Zuvor hatten die Schweizer bereits gegen Japan und Russland jeweils 3:0 gewonnen.

Vor 17 Jahren hatte Federer zum bislang einzigen Mal beim traditionellen Mixed-Turnier zum Saisonauftakt triumphiert - damals an der Seite von Martina Hingis. Den ersten Titel für die Schweiz in Perth hatten Jakob Hlasek und Manuela Maleewa-Fragniere 1992 gewonnen.

In der Gruppe A haben Zverev (Hamburg) und Kerber (Kiel) am Freitag (ab 10.30 Uhr MEZ) die Chance, ebenfalls mit dem dritten Sieg das Endspiel zu erreichen. Das deutsche Duo, das sich zuvor gegen Belgien und Kanada durchgesetzt hatte, trifft auf Australien mit Thanasi Kokkinakis und Daria Gavrilova.

Die bislang einzigen deutschen Sieger in Perth waren Michael Stich und Steffi Graf im Jahr 1993 sowie Boris Becker und Anke Huber im Jahr 1995.