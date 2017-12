Deutsche Meisterschaften in Biberach: Marterer und Korpatsch führen Teilnehmerfeld an

Maximilian Marterer und Tamara Korpatsch führen das Teilnehmerfeld der vom 10. bis zum 17. Dezember 2017 in Biberach an der Riß ausgetragenen Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren an. Auch das Porsche Talent Team wird in Oberschwaben zahlreich vertreten sein.

Die Freude über die hervorragenden Meldelisten war den Verantwortlichen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) und des ausrichtenden Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) bei der offiziellen Pressekonferenz wenige Tage vor dem Start der Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren in Biberach anzusehen. "In beiden Konkurrenzen haben wir eine starke Besetzung, damit können wir sehr zufrieden sein", so Turnierdirektor und WTB-Sportwart Rolf Schmid. "Auch wenn die ganz großen Namen auf der Liste fehlen, dürfen wir uns auf tolle Titelkämpfe mit den stärksten Spielern aus der zweiten Reihe beziehungsweise aus dem Nachwuchs freuen", ergänzt Thomas Heil, der neu gewählte DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport vor den ersten Meisterschaften unter seiner Regie.

So wird das Feld der Damen von Tamara Korpatsch (Der Club an der Alster) angeführt, der Nummer zehn der deutschen Rangliste, dicht gefolgt von Anna Zaja (TEC Waldau Stuttgart, DTB 12), Antonia Lottner (TC Rot-Blau Regensburg, DTB 13) und Katharina Hobgarski (BASF TC Ludwigshafen, DTB 14). Doch der Favoritenkreis ist groß, auch Katharina Gerlach (Tennispark Versmold, DTB 19), die wie Lottner und Hobgarski Mitglied im Porsche Talent Team ist, sowie Vorjahresfinalistin Laura Schaeder (TEC Waldau Stuttgart, DTB 16) und Sarah-Rebecca Sekulic (TC Ismaning, DTB 15) dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, im Turnier weit zu kommen.

Starkes Herrenfeld

Nachdem das Feld der Herren in den letzten Jahren immer etwas schwächer war, ist es diesmal sowohl in der Breite als auch in der Spitze sehr stark besetzt. "Die Zuschauer dürfen sich freuen, das werden mit Sicherheit spannende Matches. Wer sich am Ende den Titel schnappt, ist offen. Ich sehe hier mehrere Kandidaten ganz vorn", prognostiziert Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Angeführt wird die Meldeliste von Maximilian Marterer (TK Kurhaus Aachen, DTB 9). Der 22-Jährige, der am DTB-Bundesstützpunkt in Oberhaching trainiert, rangiert aktuell auf Platz 90 der Weltrangliste und ist damit der im internationalen Ranking am höchsten platzierte Teilnehmer der Titelkämpfe 2017. Marterer, der im Vorjahr erst im Endspiel von Michael Berrer gestoppt wurde, ist der heißeste Kandidat auf den Gewinn der Meisterschaft.

Mit den Davis Cup-Spielern Yannick Hanfmann (TC Weinheim, DTB 11), Daniel Masur (Tennispark Versmold, DTB 19) und dem württembergischen Lokalmatadoren Yannick Maden (TEC Waldau Stuttgart, DTB 12) trifft er jedoch auf harte Konkurrenz. Hoch interessante Namen in der Meldeliste sind zudem die Youngster aus dem Talent Team des Deutschen Tennis Bundes, Louis Weßels (Bielefelder TTC), Marvin Möller (Rahlstedter HTC) und Rudolf Molleker (LTTC RW Berlin).

Für den württembergischen Kaderspieler Yannick Maden sind die Meisterschaften ein Pflichttermin. "Das liegt natürlich daran, dass mein Verband die Meisterschaften ausrichtet, aber das ist nicht der einzige Grund. Die Meisterschaften liegen sehr gut in der Saisonvorbereitung für das kommende Jahr und außerdem ist es einfach ein tolles Turnier", sagt der 27-Jährige. Im letzten Jahr erreichte der Stuttgarter das Viertelfinale im Einzel und holte den Mixedtitel an der Seite von Anna Zaja.

Seid live dabei!

Ob das württembergische Duo seinen Coup aus dem Vorjahr wiederholen kann, entscheidet sich bereits am Abend des Halbfinaltages, Samstag, 16. Dezember. Tags darauf findet dann das Endspiel der Damen, gefolgt von dem der Herren statt. Der Startschuss der Meisterschaften fällt am Sonntag, 10. Dezember, mit den Matches in der Qualifikation. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Wer die Titelkämpfe, die zum neunten Mal insgesamt und zum achten Mal in Folge im WTB-Bezirksstützpunkt in Biberach über die Bühne gehen werden, live erleben möchte, darf sich nicht nur über tolles Tennis freuen.

Die Eintrittspreise sind unverändert geblieben. So gibt es die Dauerkarte zum Preis von 28 Euro (im Vorverkauf 25 Euro) und die Tageskarten kosten zwischen 5 Euro und 15 Euro. Weitere Informationen, auch zum Vorverkauf, gibt es auf www.dtb-tennis.de/DM. Ab dem Viertelfinale können die Spiele auch live im Internet über die Facebookseite des Deutschen Tennis Bundes verfolgt werden.