Klaus will DTB-Präsident bleiben

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4

Ulrich Klaus, Präsident des Deutschen Tennis Bundes, hat angekündigt, für eine weitere dreijährige Amtszeit bis 2020 zu kandidieren.

"Das aktuelle Präsidium will seinen gemeinsamen Weg fortsetzen. Der DTB ist wirtschaftlich gesund. Wir haben in den vergangenen drei Jahren eine Basis dafür geschaffen, dass wir erst einmal nicht über Beitragserhöhungen diskutieren müssen", wird der 67-Jährige in einer DTB-Mitteilung zitiert.

Die Präsidiumswahlen finden anlässlich der DTB-Mitgliederversammlung am 19. November in Wiesbaden statt.