Tag 3 der US Open im Überblick - in Kooperation mit sportradio360. Jens Huiber und Jürgen Schmieder über das Phänomen Maria Sharapova. Außerdem: Die Chancen von Dominic Thiem in New York, Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic.

