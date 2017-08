Die affengeile Riki-Show

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Seine Videos sind der Renner in den sozialen Netzwerken - nun will Tennis-Äffchen Riki Japans Superstar Kei Nishikori herausfordern. Hier lest ihr, was sein Lehrmeister dazu sagt.

Ich glaub, mich laust der Affe! Auf unserer Facebook-Seite haben wir euch Riki bereits vorgestellt. Das sieben Jahre alte Tennis-Äffchen ist ein Internet-Star. Wer Rikis Volley-Künste noch nicht kennt, sollte sich folgende Videos unbedingt anschauen!

Hinter dem äffischen Treiben verbirgt sich Yoshiyasu Yoshizaki. Der japanische Tennis-Kommentator, der seit April 2016 mit Riki trainiert, hat große Ziele. "Wir wollen gegen Kei Nishikori spielen, das ist unser Traum", erklärte der Lehrmeister gegenüber tennisnet.

Damit der Wunsch in Erfüllung geht, lässt das Duo nichts unversucht. Neben intensivem Doppel-Training, Kung-Fu-Einlagen und herzlichen Umarmungen wird in den Pausen auch schon mal das Tablet zur Hand genommen - seht selbst!