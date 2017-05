Rittner glaubt an deutsche Damen

Dienstag, 09.05.2017

"Alle drei gehören für mich zum Kreis der Favoritinnen", sagte Turnierbotschafterin Rittner am Dienstag und meinte: "Die internationale Konkurrenz ist allerdings groß, es wird mit Sicherheit ein spannendes Turnier mit einigen Überraschungen geben." Die Veranstaltung findet unmittelbar vor den French Open in Paris (ab 28. Mai) statt.

Erlebe die WTA Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Angeführt wird das Feld des mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzevents in Franken von Titelverteidigerin Kiki Bertens. Auch die frühere Nürnberg-Siegerin Eugenie Bouchard, die am Montag in Madrid die Russin Maria Scharapowa ausgeschaltet hatte, ist am Valznerweiher wieder am Start.

Aus deutscher Sicht dürfen sich auch die Fed-Cup-Spielerinnen Annika Beck und Carina Witthöft Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden machen. Neben Barthel, die am Sonntag in Prag ihren insgesamt vierten Titel auf der WTA-Tour geholt hatte, bekam auch Tatjana Maria eine Wildcard.

Das Bayerische Fernsehen überträgt vom 25. bis 27. Mai jeweils ein Match ab 13.30 Uhr live. Im Livestream kann man die Spiele bei ran.de und tennis.de verfolgen. International wird der Nürnberger Versicherungscup in ganz Europa sowie den Vereinigten Staaten, Indien, Taiwan, Singapur und weiteren asiatischen Ländern übertragen.

Alle News zur WTA