Kohlschreiber und Görges in der nächsten Runde

Mittwoch, 01.03.2017

Görges steht nach dem 2:6, 6:4, 6:3 gegen Kateryna Bondarenko (Ukraine) im Achtelfinale von Acapulco, ihre nächste Gegnerin Lesia Zurenko kommt ebenfalls aus der Ukraine. Dagegen verlor Annika Beck (Bonn) in der ersten Runde mit 6:4, 3:6, 2:6 gegen Madison Brengle (USA).

Auch Melbourne-Viertelfinalist Mischa Zverev konnte in Acapulco nach der ersten Runde seine Sachen packen. Der 29-Jährige Hamburger unterlag dem an Nummer zwei gesetzten Spanier Rafael Nadal mit 4:6, 3:6.

Derweil meldete sich der Weltranglistenzweite Novak Djokovic sechs Wochen nach seinem überraschenden Zweitrunden-Aus gegen den Usbeken Denis Istomin bei den Australian Open in Melbourne mit einem Sieg auf der Tour zurück. Djokovic steht nach dem 6:3, 7:6 (7:4) gegen Martin Klizan (Slowakei) im Achtelfinale von Acapulco.

Allmählich nimmt auch die Saisonplanung der ehemaligen Weltranglistenersten Maria Scharapowa Konturen an. Die Russin, die zurzeit wegen Meldonium-Dopings gesperrt ist und beim WTA-Turnier im April in Stuttgart wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag auf die Tour zurückkehrt, bekam für das Turnier im Mai in Rom eine Wildcard des Veranstalters.

