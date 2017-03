"Swiss Miss": Mit 16 schon auf dem Zenit

Freitag, 31.03.2017

Nein, diese Story beginnt nicht mit Martina Hingis. Sie startet mit einer mehr als talentierten Spanierin der aktuellen Generation. Garbine Muguruza avancierte mit ihrem French-Open-Titel 2016 mit 22 Jahren nämlich erst zur zweiten Grand-Slam-Siegerin überhaupt, die in den 1990er Jahren geboren wurde. Vorher war das lediglich der momentan an ihrem Comeback feilenden Petra Kvitova 2011 in Wimbledon gelungen - mit damals 21 Lenzen.

Slams in jungen Jahren im Profi-Tennis zu gewinnen, wird nicht nur bei den Männern immer schwieriger. Physis und Konstanz gleichermaßen abzurufen, entwickelt sich bei der fortschreitenden Professionalität mitunter zur Herkulesaufgabe. Qualitäten, die selbstredend noch mehr gefragt sind, um die Weltrangliste bis ganz nach oben empor zu klettern.

Die Schweizerin Martina Hingis, die in diesen Tagen ihre Nachfolgerinnen kritisierte, hatte eben diese Qualitäten bereits mit 16 Jahren, sechs Monaten und einem Tag nachgewiesen. In ihrer dritten (!) Profisaison schnappte sich die Rechtshänderin 1997 zunächst den Australian-Open-Titel mit einem Finalsieg über die Gewinnerin von 1995, Mary Pierce, und trug fortan den Titel der jüngsten Grand-Slam-Siegerin des 20. Jahrhunderts.

Dritte Profisaison mit 16 Jahren

Nach zwei weiteren Turniersiegen in Tokio und Paris eroberte die "Swiss Miss", wie bald ihr Spitzname lautete, mit dem Finalerfolg in Key Biscane über Monica Seles den Nummer-Eins-Status von Steffi Graf, die den Platz an der Sonne 94 Wochen inne gehabt hatte - der deutsche Tennisstar fehlte in diesen Tagen wegen einer Knieverletzung und sollte den Sprung nach oben kein weiteres Mal schaffen.

Verfolge die WTA-Tour live und auf Abruf auf DAZN

Ein Umstand, der die Leistung dieses Wunderkindes - wann, wenn nicht bei Hingis war dieser Ausdruck wirklich mal angebracht - in keinster Weise schmälert. Hingis hatte Graf bereits ein Jahr zuvor auf Sand in Rom mit ihrem variantenreichen, von Rückhandstops und herausragenden Antizipationsvermögen geprägten Spiels entnervt und besiegt und so den Nachweis bereits erbracht, an guten Tagen jede Spielerin schlagen zu können. Am 31. März war sie nun ganz oben angelangt. Von den Rivalinnen anerkannt, von den Medien hochgelobt.

Der Teenie war in diesen Tagen vor exakt 20 Jahren eine bereits etablierte Topspielerin. Zum Vergleich: Wer heute die WTA-Weltrangliste aufruft, muss schon eine ganze Weile scrollen, um die bestplatzierte 16-Jährige zu finden (die Dame heißt Destanee Aiava, kommt aus Australien und steht derzeit auf Platz 210).

Aufgewachsen oder herangezüchtet?

Ihr Profidebüt gab die gebürtige Tschechoslowakin bereits im Herbst 1994 mit gerade einmal 13 Jahren, standesgemäß mit einem Sieg vor Heimpublikum in Zürich gegen die erfahrene Patty Fendick. Zu dieser Zeit lag ihr Juniorentitel bei den French Open schon mehr als ein Jahr zurück: Müßig zu erwähnen, dass sie die jüngste Juniorensiegerin eines Grand Slams aller Zeiten ist.

Damals schwärmten Experten und bald auch immer mehr Fans von einem außerordentlichem Talent, das da in Trübbach im Schweizer Kanton St. Gallen aufwuchs - oder sollte man besser sagen: "herangezüchtet wurde"?

Die Tochter einer slowakischen Topspielerin wurde, das ist keinesfalls übertrieben, von klein an auf Tennisprofi getrimmt. Mutter Melanie Molitor hatte ihre einzige Tochter stets auf Turnieren dabei, arbeitete später als Trainerin. Mit zwei habe sie Martina, nach der großen tschechoslowakischen (später für die USA aufschlagenden) Martina Navratilowa benannt, erstmals einen Schläger in die Hand gedrückt. "Mit drei, vier erhielt sie von mir täglich eine halbe Stunde Einzeltraining", gab Molitor in einer ESPN-Reportage zu Protokoll.

Hingis über junge Generation: Spielerinnen zu früh zufrieden

Hingis selbst hat an diese Zeit keine wirklichen Erinnerungen mehr. Wohl aber an die vielen harten Sessions mit ihrer Mutter nach dem Umzug mit sieben Jahren in die Schweiz. Sie sei damals, das gab Hingis selbst zu, in der Grundschule zunächst eine Art Außenseiterin gewesen - nicht zuletzt aufgrund der sprachlichen Barriere.

Gewinnen - ein natürlicher Prozess

Selbstvertrauen zog sie durch ihre sportlichen Erfolge. Sie war daran gewöhnt, zu gewinnen - immer. Quasi ein natürlicher Prozess, der aus einem fast abartigem Talent gepaart mit einer hohen Trainingsintensität entstand. Das habe ihr auch später den Start auf der Profitour erleichtert. "Es war normal, dass ich gewinne. Ich kannte das nicht anders", erklärte sie selbst gegenüber ESPN.

Deswegen war es für sie auch keine Überraschung, dass sie schon mit elf in der heimischen Damenmannschaft stand. Keine Überraschung, dass sie ein Jahr später Schweizer Mannschaftsmeister wurde, sich den erwähnten Juniorentitel von Paris sicherte und auf der ITF-Tour erfolgreich war.

In ihrem ersten kompletten Profijahr 1995 präsentierte sich die 14-Jährige bereits mit mehr als soliden Grundschlägen, fest verankerten Rückhandstopps und einem natürlich wirkenden Vorwärtsdrang. Der sichere Umgang am Netz war fortan Trumpf.

Begeisternde Stops und Netzangriffe einer 14-Jährigen

In einer Zeit, in der die meisten Altersgenossinnen ganz sicher ganz andere Sorgen hatten, erreichte Hingis vor großem Publikum das Finale von Hamburg und die zweite Woche der US Open. Zum Ende des Jahres stand nicht nur Weltranglistenplatz 16 zu Buche: Beim Saisonfinale in Flushing Meadows bekam sie ausgerechnet von Navratilova den Preis für die Newcomerin des Jahres überreicht.

Von Rebellion gegen den Sport oder gar die Mutter war da noch keine Spur: Hingis wirkte in den drei Jahren auf dem Weg nach ganz oben seltenst schlecht gelaunt oder pubertär. Der Öffentlichkeit präsentierte sich eine Frohnatur, die eng und in bester Harmonie mit ihrer gleichermaßen ambitionierten Mutter an ihren Zielen arbeitete. Erste Risse und Misstöne folgten erst, als der Platz an der Sonne in Gefahr geriet.

1996: Wimbledontitel im Doppel als Selbstvertrauensbooster

Zunächst eroberte die 15-Jährige 1996 im Einzel wie im Doppel im Sturm. Nach dem Sieg in Rom über Graf war schließlich der Grand-Slam-Erfolg in Wimbledon im Doppel an der Seite von Helena Sukova (im Einzel hatte sich Graf revanchiert) ein Schlüsselmoment: "Dieser Titel vor großem Publikum war eine enorme mentale Hilfe und hat mir viel Selbstvertrauen eingehaucht", verriet Hingis.

Grand-Slam-Upsets: Murray tut es Nole gleich © getty 1/18 Mischa Zverev wirft Andy Murray raus - die Nummer eins der Welt. Was für eine Überraschung. Aber das gab es doch schon öfter, oder? SPOX zeigt die größten Grand-Slam-Upsets /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker.html © getty 2/18 AUSTRALIAN OPEN 2017, NOVAK DJOKOVIC - DENIS ISTOMIN 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6: Seriensieger Novak scheiterte nur Tage vor Murray in Runde zwei am Usbeken Istomin. Zuvor hatte er fünf der letzten sechs Aussie Open gewonnen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=2.html © getty 3/18 WIMBLEDON 1987, BORIS BECKER - PETER DOOHAN 6:7, 6:4, 2:6, 2:6: Als großer Favorit reiste Becker nach London, um dort zum dritten Mal zu gewinnen. Doch die Nummer eins der Setzliste scheiterte bereits in Runde zwei gegen den ungesetzten Aussie Doohan /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=3.html © getty 4/18 FRENCH OPEN 1989, IVAN LENDL - MICHAEL CHANG 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 3:6: Lendl, damals Weltranglistenerster, führte im Achtelfinale bereits sicher mit 2:0 nach Sätzen. Plötzlich drehte Außenseiter Chang auf und holte sich trotz Wadenkrämpfen noch das Match /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=4.html © getty 5/18 WIMBLEDON 1994, STEFFI GRAF - LORI MCNEIL 5:7, 6:7: Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte verlor die Titelverteidigerin in Runde eins. Graf hatte fünf der letzten sechs Titel gewonnen. Ihre Gegnerin kämpfte sich danach bis ins Halbfinale vor /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=5.html © getty 6/18 WIMBLEDON 1999, MARTINA HINGIS - JELENA DOKIC 2:6, 0:6: Gegen eine Qualifikantin war für die Nummer eins der Setzliste schon in Runde eins Schluss: Hingis schied sang- und klanglos aus. Nach nur 54 Minuten war die Partie gegen die 16-jährige Dokic vorbei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=6.html © getty 7/18 AUSTRALIAN OPEN 2002, MARAT SAFIN - THOMAS JOHANSSON 6:3, 4:6, 4:6, 6:7: Völlig überraschend setzte sich Johansson im Finale gegen den höher eingestuften Safin durch. Der Schwede sicherte sich den einzigen Grand-Slam-Titel seiner Karriere /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=7.html © getty 8/18 WIMBLEDON 2002, PETE SAMPRAS - GEORGE BASTL 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 4:6: Die Sensation war perfekt! In fünf Sätzen besiegte die Nummer 145 der Welt den siebenfachen Titelträger Sampras in Runde zwei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=8.html © getty 9/18 WIMBLEDON 2003, LLEYTON HEWITT - IVO KARLOVIC 6:1, 6:7, 3:6, 4:6: Aufschlagwunder Karlovic sorgte für die große Überraschung - der Qualifikant besiegte in seinem ersten Grand-Slam-Einzelmatch gleich in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten Hewitt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=9.html © getty 10/18 FRENCH OPEN 2009, RAFAEL NADAL - ROBIN SÖDERLING 2:6, 7:6, 4:6, 6:7: Für Sandplatzkönig Nadal die erste Niederlage in Roland Garros überhaupt! Der Spanier unterlag Söderling im Achtelfinale und verlor danach erst wieder 2015 ein Match in Paris /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=10.html © getty 11/18 FRENCH OPEN 2012, SERENA WILLIAMS - VIRGINIE RAZZANO 6:4, 6:7, 3:6: Als Nummer 111 der Welt besiegte Außenseiterin Razzano die große Dame der Tenniswelt in Runde eins. Eine Runde später war dennoch Schluss /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=11.html © getty 12/18 WIMBLEDON 2012, RAFAEL NADAL - LUKAS ROSOL 7:6, 4:6, 4:6, 6:2, 4:6: Ein echter Krimi! In fünf Sätzen musste sich Nadal dem ungesetzten Rosol geschlagen geben. Der hatte zuvor fünf Mal in der Quali verloren /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=12.html © getty 13/18 WIMBLEDON 2013, ROGER FEDERER - SERGIY STAKHOVSKY 7:6, 6:7, 5:7, 6:7: In Runde zwei war Schluss für den siebenmaligen Wimbledonsieger. Er verlor gegen den ungesetzten Ukrainer, der damit für einen seiner größten Erfolge sorgte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=13.html © getty 14/18 WIMBLEDON 2015, RAFAEL NADAL - DUSTIN BROWN 5:7, 6:3, 4:6, 4:6: Die Sensation in Runde zwei! Dreddy bezwang Nadal in vier Sätzen, nachdem er den damaligen Weltranglistenersten bereits in einem Vorbereitungsturnier schlagen konnte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=14.html © getty 15/18 WIMBLEDON 2014, NICK KYRGIOS - RAFAEL NADAL 7:6, 5:7, 7:6, 6:3: Und nochmal Nadal. Nummer eins gegen Nummer 144 der Welt - klang nach einer eindeutigen Sache, aber wie der furchtlose Teenager dieses Achtelfinale gewann, verzauberte die Zuschauer /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=15.html © getty 16/18 US OPEN 2015, SERENA WILLIAMS - ROBERTA VINCI 6:2, 4:6, 4:6: Vor heimischem Publikum der Schock im Halbfinale! Die 32-jährige Vinci gab keinen Ball verloren, war stark am Netz - und rang die haushohe Favoritin nieder. Nix war's mit Grand Slam! /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=16.html © getty 17/18 WIMBLEDON 2016, NOVAK DJOKOVIC - SAM QUERREY 6:7, 1:6, 6:3, 6:7: Trotz Unterbrechung nach zwei Sätzen rang Sam Querrey den unbesiegbaren Joker am zweiten Tag nieder - und machte eine der größten Wimbledon-Sensationen aller Zeiten perfekt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=17.html © getty 18/18 BONUS: Im "Battle of the Sexes" gewann die 29 Jahre alte Billie Jean King gegen den 55 Jahre alten ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs mit 6:4, 6:3 und 6:3. Für viele der Beweis: Frauen können Männer schlagen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=18.html

Tatsächlich marschierte sie bei den US Open bis in die Vorschlussrunde und ließ mit Erfolgen über die ehemalige Siegerin Arantxa Sanchez Vicario und Jana Novotna aufhorchen. Beim Masters am Ende des Jahres war lediglich Graf stärker, wohlgemerkt damals noch über fünf Sätze

In der Winterpause reifte bei Konkurrentinnen und wohl ihr selbst die Erkenntnis, dass die neue Nummer vier der Welt für den nächsten Schritt bereit war. Nach dem Sieg beim Vorbereitungsturnier in Sydney trumpfte sie bei den Australian Open groß auf, gewann die Einzel- und die Doppelkonkurrenz. Drei weitere Turniere und Turniersiege später grüßte Martina Hingis endlich von Platz eins der Weltrangliste.

Unkenrufe, wonach sie diese Bestmarke nur wegen der verletzungsbedingten Abstinenz von Graf erreicht habe, konnte sie nie ganz widerlegen. Verletzungsbedingt kam es nur noch selten zu Duellen, Graf führt im direkten Vergleich (5:2). Unvergessen ist das letzte Aufeinandertreffen im Finale der French Open 1999, als Hingis das Publikum gegen sich aufbrachte. Gleichermaßen muss man festhalten: Weltranglistenplatz eins war für sie im März 1997 nur eine Frage der Zeit - Grafs Verletzung hin oder her.

Besser als Graf?

Martina Hingis lieferte 1997 zweifelsfrei das beste Jahr ihrer Karriere ab:

Sie siegte bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open und holte damit drei der vier Grand-Slam-Titel

Sie verlor ihr erstes Match überhaupt am 8. Juni: im Finale der French Open gegen Iva Majoli

Insgesamt triumphierte sie bei 18 Turnieren zwölfmal

Im ganzen Kalenderjahr gewann sie 82 Matches bei ganzen sechs Niederlagen

Experten philosophierten in der Folge darüber, wie lange die Schweizerin das Damentennis prägen könne. Hingis, so der Tenor, sei das Gegenbeispiel zu einer jungen Jennifer Capriati, die nach anfänglichen Erfolgen mit Burnout und privaten Problemen zu kämpfen hatte. Hingis als Beweis dafür, dass Erfolg in jungen Jahren auch gutgehen kann?

Ein schnelles Ende der Dominanz

Doch der Umgangston wurde rauer, Aroganzvorwürfe kamen nicht von ungefähr. Ein ums andere Mal äußerte sich Hingis abfällig über ihre Konkurrentinnen. Sie sei Graf spielerisch überlegen, Williams und Mauresmo unterstellte sie subtil Dopingvorwürfe. Mauresmo bezeichnete sie gar "als halben Mann."

Zwar blieb Hingis zwischen 1997 und 2001 insgesamt 209 Wochen Weltranglistenerste und tauschte diese Position lediglich mit Lindsay Davenport. Doch das Lager "Powertennis", bestehend aus Venus Williams oder Amelie Mauresmo, aber auch den Arrivierten wie Pierce, Seles und Graf fügten ihr einige schmerzhaften Niederlagen zu. Zweimal konnte sie noch die Australian Open gewinnen, Down Under 1999 war ihr letzter Einzelerfolg.

Als die großen Erfolge ausblieben, feuerte sie sogar ihre Mutter als Trainerin. In der Folge machte der linke Fuß und die Hüfte Probleme. 2003 beendete sie entnervt von Verletzungen und Nebenkriegsschauplätzen zum ersten Mal ihre Karriere, beim Comeback 2006 schaffte sie es immerhin nochmal unter die Top Ten. Im November 2007 wurde bekannt, dass sie in Wimbledon positiv auf Kokain getestet worden war. Angesichts einer zweijährigen Sperre warf sie den Schläger erneut hin.

Mehrere Jahre nach Ablauf der Sperre kehrte Hingis nochmals zurück - diesmal als Doppelspezialistin. Und beschränkt sich nach einer teilweise tumultartigen Vergangenheit auf sportliche Schlagzeilen: Insgesamt hat sie zwölf Doppel- und Mixed-Titel bei Grand Slams gewonnen und war 67 Wochen Nummer eins der Doppelweltrangliste.

Ein Comeback im Einzel kommt für die mittlerweile 36-Jährige nicht mehr in Frage. Sie weiß: So erfolgreich wie damals wird es nicht mehr. Und den Platz in den Geschichtsbüchern wird ihr ohnehin so schnell niemand streitig machen.

Die Weltrangliste der Damen in der Übersicht