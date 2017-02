Zverev erreicht Viertelfinale in Montpellier

Donnerstag, 09.02.2017

Nach 2:03 Stunden verwandelte der in Montpellier an Position vier gesetzte Zverev seinen zweiten Matchball. In der ersten Runde hatte der 19-Jährige ein Freilos gehabt. In der Partie um den Sprung ins Halbfinale trifft Zverev am Freitag auf Lokalmatador Jeremy Chardy (ab 14 Uhr live auf DAZN).

Am Mittwoch hatte Dustin Brown als erster deutscher Profi den Einzug in die Runde der letzten Acht geschafft. Dagegen war Australian-Open-Viertelfinalist Mischa Zverev in seinem Erstrundenmatch gescheitert.

Alexander Zverev erlebte gegen Bedene eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Bezeichnend dafür: Der Nachwuchshoffnung unterliefen bei zehn Assen auch zehn Doppelfehler. Doch der Brite konnte nur vier seiner insgesamt 15 Breakchancen nutzen.

Alexander Zverev im Steckbrief