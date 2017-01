Williams feiert Comeback in Auckland

Dienstag, 03.01.2017

Die 35-Jährige, die in den vergangenen Monaten durch eine Schulterverletzung zurückgeworfen wurde und sich nun in Auckland auf die Australian Open (ab 16. Januar) vorbereitet, sagte im Anschluss: "Ich habe das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Natürlich zählt jedes Match." In Melbourne strebt Williams ihren 23. Grand-Slam-Titel an.

Fed-Cup-Spielerin Annika Beck und Qualifikantin Mona Barthel scheiterten derweil in Auckland bereits in Runde eins. Die 22-jährige Beck unterlag der Japanerin Naomi Osaka 2:6, 4:6.

Die Weltranglisten-157. Mona Barthel musste sich der Kroatin Mirjana Lucic-Baroni 3:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Die letzte deutsche Teilnehmerin Julia Görges trifft bei dem mit knapp 230.000 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier noch auf die Russin Anastassia Pawljutschenkowa.

Serena Williams im Steckbrief