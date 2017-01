Wawrinka erster Halbfinalist in Melbourne

Dienstag, 24.01.2017

Bei sommerlichen Temperaturen verwandelte Wawrinka (31), dem 41 direkte Gewinnschläge gelangen, nach 2:15 Stunden seinen ersten Matchball.

In der Runde der letzten Vier trifft der US-Open-Gewinner Wawrinka am Donnerstag entweder auf seinen Landsmann Roger Federer (Nr. 17) oder Mischa Zverev aus Hamburg. Nur ein Triumph in Wimbledon fehlt Wawrinka noch, um seine Major-Sammlung zu komplettieren. Bislang hat der Weltranglistenvierte die Grand Slams in Melbourne (2014), Paris (2015) und New York (2016) gewonnen.

Die Tennis-Weltrangliste