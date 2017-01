Hordorff froh über Einigung mit DAZN

Montag, 30.01.2017

Die Teamwettbewerbe bei den Tennis-Herren und -Damen finden in den kommenden Jahren bei DAZN statt. Die Streaming-Plattform von Perform sicherte sich die exklusiven Rechte am Davis Cup und Fed Cup bis einschließlich der Saison 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit verpassen Fans nach dem häufigen Übertragungs-Hickhack der vergangenen Jahre keine Entscheidung mit deutscher Beteiligung mehr.

DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff begrüßte die Entscheidung: "Wir freuen uns sehr, dass durch DAZN für alle Tennisfans in Deutschland sichergestellt ist, dass sie langfristig sämtliche Spiele des deutschen Davis Cup- undFed Cup-Teams live verfolgen können." Zudem äußerte er sich erfreut über eine Vereinbarung mit dem Hessischen Rundfunk. Der überträgt das Doppel zwischen Deutschland und Belgien am Samstag, den 4. Februar, im Free-TV.

Nach dem Klassenerhalt in der Saison 2016 eröffnet das DTB-Team in diesem Jahr gegen die starken Belgier. Das erste Einzel findet am Freitag um 14 Uhr statt.

Deutschland - Belgien in der Übersicht