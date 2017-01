Alex Antonitsch und Babolat machen dich fit für die Tennissaison 2017!

Montag, 02.01.2017

Sei beim ersten tennisnet-Camp dabei und lass dich von Eurosport-Kommentartor und Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch und dem Experten-Team von Babolat perfekt auf die Saison vorbereiten! Neben dem intensiven Training mit den Profis haben die Campteilnehmer auch die Möglichkeit mit Babolat ein Rackettuning durchzuführen. Ein intensiver Saitentest, diverse Testrackets und eine Auswahl an Sandplatzschuhen zum Testen wird ebenso zur Verfügung gestellt. Das gesamte Camp steht unter dem Motto: von Tennisfans für Tennisfans und bietet eine einmalige Chance mit einem Ex-Tennisprofi und den Babolat-Profis zu trainieren und das neueste Equiment zu testen.

Zeitraum: 3.5. bis 7.5.2017 Ort: Umag, Hotel Sol Umag **** oder Residence Sol Umag **** Verpflegung: Halbpension (Frühstücks- & Abendbuffet) Tennisprogramm: 12 Trainingseinheiten Preis: EUR 509,- (im Sol Umag) bzw. EUR 497,- (im Residence Sol Umag)

Hier gehts es ZUR BUCHUNGSANFRAGE!

Im Preis inkludiert: Unterkunft, HP und Tennistraining; Babolat:Rackettest, Rackettuning, Saitentest, Bespannservice, Schuhtest; Anreise auf eigene Kosten!

Campprogramm - Weekend

An drei Tagen werden 12 Trainingseinheiten mit dem Trainerteam von Wagner Tennis, täglich 2 vormittags und 2 nachmittags in der Gruppe trainiert. Am Tag der Anreise erfolgt die Gruppeneinteilung und am Tag der Abreise wird vormittags ein Abschlussturnier ausgetragen. Das freie Spielen auf der Tennisanlage ist in begrenztem Umfang inklusive. Alex Antonitsch und das Team von Babolat sind täglich am Platz, um die Campteilnehmer gezielt auf die Tennissaison 2017 vorzubereiten.

Tennisanlage

Die wunderschöne Tennisanlage mit 8 sehr gut gepflegten Sandplätzen liegt unmittelbar vor dem Hotel Sol Umag und den Residencen Sol Umag. Direkt an der Tennisanlage befindet sich ein kleines Buffet mit Sitzterrasse und gutem Ausblick auf die Tennisplätze. Weitere kleinere Cafés und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe der Tennisplätze und dem Hotel.

Zuschläge:

Hotel Sol Umag: Einzelzimmerzuschlag: € 13,- pro Nacht (begrenzte Anzahl EZ); Balkonzuschlag: € 3,- pro Person/Nacht

Doppelzimmer Single Use: +50% vom Hotelpreis; Premium Room Sea View: € 8,- pro Person/Nacht

Kinderermäßigungen: Stichtag ist der Tag der Anreise.

Im Doppelzimmer: Kinder bis unter 12 Jahren: 25% im Basisbett, 100% in Zusatzbett

Im Familienzimmer nur in der Residence Sol Umag (Zuschläge beachten!): 2 Vollzahler und 2 Kinder bis unter 12 Jahre: jedes Kind 40%

Tennis:

Kinder von 5 bis unter 7 Jahren spielen während der Campwochen gratis Tennis, wenn zumindest eine Begleitperson ein Tennisprogramm gebucht hat. Kinder von 7 bis unter 14 Jahren haben während der Campwochen 40% Ermäßigung auf das Tennisprogramm.

Wagner Tennis- & Hotel Extras:

Liegestühle und Sonnenschirme am Pool gratis

15% Ermäßigung auf Body Massagen, Facial- & Bodycare

Der Wagner Tennis Mehrbucherbonus für eine 2. Buchung der selben Person im gleichen Kalenderjahr im Zeitraum 24.06.-26.08.2017: -20%, alle anderen Termine: -5%

Zahlungskonditionen: Anzahlung von EUR 40,- pro Person;

Frühbucherrabatt -20% auf den Hotelpreis: bei Buchung und Bezahlung des Gesamtbetrages bis 31.01.2017

Frühbucherrabatt -15% auf den Hotelpreis: bei Buchung und Bezahlung des Gesamtbetrages bis 15.03.2017

Hotel

Das Hotel Sol Umag liegt direkt an der Adria, nur einen Schritt vom Meer entfernt. Bei der neuerlichen Erfrischung des Interieurs war Funktionalität der rote Faden. Und seit immer war die Dienstleistung dieses Hotels wegen ihrer Vielfalt und Qualität bekannt. Das moderne Design und der Komfort der Hotelzimmer, der 86 Zimmer im separaten Gebäude (Residence), sowie der Rezeption und der Hotellobby sind ein Grund mehr für die Wahl dieses Hotels. Zusätzlich zum neuen Innenraum bietet das Hotel einen komplett renovierten und attraktiven Strand mit verschiedenen Zonen zum Entspannen mit Baldachinen. Besonders attraktiv ist ein schöner Wellnessbereich im Hotel, in dem Wagner Tennis Gäste Ermäßigungen genießen. Hotel Sol Umag hat dieses Jahr eine Neuigkeit für alle Gäste eingeführt, die nach dem Halal-Qualitätsstandard und einer gesunderen Weise leben, und ist damit das erste Hotel in Istrien mit dem Halal-Qualitätszertifikat (das Paket mit dem Zeichen A) geworden.

Zimmer

Einbettzimmer: 29 (nur ohne Balkon und ohne Meerseite); Zweibettzimmer: 179; Residence (Nebengebäude); 86 Zimmer im separaten Gebäude (Residence)

SAT TV, kostenfreies WLan im gesamten Hotel, Telefon, Mini bar, Safe, Klimaanlage/Heizung, Bad mit Wanne, Haartrockner, Balkon; Zimmer im Hotel sind an die Bedürfnisse von Behinderten angepasst.

Verpflegung

Buffetrestaurant mit Show Cooking, A la Carte Restaurant León d'Or; Aperitifbar, Snack Bar am Pool, Gastronomische Themenabende

Sport & Unterhaltung

Fitness-Studio, Joggingweg, Gymnastik im Wasser, Pilates, Yoga, 8 Tennisplätze, Wassersportarten (Windsurfing, Parasailing, Banana-Boot, Tretboote,Sandolina-Kayaks, Segelboote, Kanus, Motorboote)

Strände und Schwimmbecken

Liegen und Sonnenschirme am Strand (gegen Gebühr) und beim Außenbecken (kostenlos verfügbar); Betonstrand mit Liegestühlen und Sonnenschirmen vor dem Hotel; Außenschwimmbecken mit Sonnenplatz, Kinder- und Babybecken

GPS-Koordinaten: N 45° 26.671 E 13° 30.807

Destination

Umag liegt auf einer schmalen Landzunge und wird, fast zur Gänze vom Meer umgeben. Die Promenade an der Altstadt entlang nennt sich Obala Tita. Beachtenswert ist die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt St. Pellegrinus. Durch ihre beneidenswerten Strände etablierte sich Umag als Sommerdestination in Europa. Das Meer ist einer der Gründe, weshalb Umag als besonderer Urlaubsort zählt. Die Stadt Umag bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Aufregende Veranstaltungen wie das ATP Croatia Open, das jeden Sommer im Stella Maris Ressort stattfindet, positionierten Umag an die Spitze des kroatischen Tourismus. Die beeindruckende Architektur, erstklassige Restaurants und wunderschöne Landschaften tragen zum Charme der Stadt bei. Umag wird in den letzten Jahren mehr und mehr als eine führende Tourismusdestination gezählt.

Geschäftsbedingungen Wagner Tennis

Zahlungskonditionen

Nach Einlangen der Teilnehmerliste bekommst du die Rechnung mit einer Anzahlung von EUR 40,- pro Person zugesandt. Die Restzahlung ist bis spätestens 20 Tage vor Anreise vorzunehmen. Es ist dir freigestellt, den Frühbucherrabatt von 20% auf den Hotelpreis (ausgenommen Zuschläge) in Anspruch zu nehmen. Der Frühbucherbonus kann nur bei Eingang des Gesamtbetrages aller Teilnehmer bis 31.01.2017 in Abzug gebracht werden. Der Frühbucherbonus gilt nicht für das Tennisangebot. Die Voucher (=Gutscheine) bekommst du nach Einzahlung des Gesamtbetrages.

Reise- & Stornobedingungen

Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen des Fachverbandes der Reisebüros der Wirtschaftskammer Österreichs in der letztgültigen Fassung. Preisänderungen, Irrtümer sowie Schreibfehler vorbehalten. Sobald du eine Buchung oder E-Mail an uns schickst, akzeptierst du die Reisebedingungen. Reiserücktritt: Bei Rücktritt von einer Reise fallen Stornokosten an. Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstehen.

Stornosätze:

Bis einschließlich 30 Tage vor Reiseantritt: € 28,-- pro Person

29 bis 10 Tage vor Reiseantritt: 25% des Reisepreises, mindestens € 28,-- pro Person

9 bis 4 Tage vor Reiseantritt: 50% des Reisepreises, mindestens € 28,-- pro Person

ab dem 3. Tag (72 Stden) vor Reiseantritt: 70% des Reisepreises, mindestens € 28,-- pro Person

Bei Nichterscheinen (no-show): 90% des Reisepreises