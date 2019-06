NHL Draft: Moritz Seider schon als Nummer sechs von Detroit Red Wings ausgewählt

Nationalspieler Moritz Seider ist beim Draft der NHL (Tag 2 ab 19 Uhr LIVE auf DAZN) bereits an Position sechs von den Detroit Red Wings ausgewählt worden. Damit ist der 18 Jahre alte Verteidiger der zweithöchste deutsche Pick nach Leon Draisaitl, der 2014 als Nummer drei an die Edmonton Oilers gegangen war.

"Ich war geschockt. Das habe ich nicht erwartet", sagte Seider zum großen Moment, als sein Name bei der Verteilung der Nachwuchsspieler in Vancouver fiel.

Und weiter: "Mein ganzer Körper hat gezittert. Es war surreal. Es gab prozentual nur eine kleine Chance, dass ich von Detroit gedraftet were. Am Ende hat es gepasst."

Der Youngster vom deutschen Meister Adler Mannheim hatte Anfang des Monats bei der sogenannten NHL Scouting Combine mit 29 der 31 Teams gesprochen, das Meeting mit den Red Wings war laut Seider das letzte - und mit "gut 40 Minuten" das längste.

Detroits General Manager Steve Yzerman habe "jede Einzelheit" über ihn wissen wollen.

Devils holen Hughes - Kakko zu den Rangers

Seider, der zuletzt in der Slowakei als jüngster Verteidiger seit 41 Jahren zwei Tore bei einer Weltmeisterschaft erzielte, ist der sechste deutsche Erstrunden-Pick nach Olaf Kölzig (1989/Nr. 19), Marco Sturm (1996/21), Marcel Goc (2001/20), Draisaitl und Dominik Bokk (2018/25).

In der kommenden Woche wird Seider zunächst am Development Camp in Detroit teilnehmen. Wo er in der nächsten Saison spielt, ist noch offen. Es ist möglich, dass der Neuzugang zunächst im Farmteam des elfmaligen Stanley-Cup-Siegers eingesetzt wird.

Als Nummer eins ging wie erwartet US-Supertalent Jack Hughes an die New Jersey Devils. Danach sicherten sich die New York Rangers den Finnen Kaapo Kakko, der als einziger Europäer früher als Seider dran war.

Auch bei den Verteidigern war der Deutsche zweiter Pick nach Bowen Byram (Colorado Avalanche/Nr. 4).

Deutsche Erstrunden-Picks im NHL-Draft

1989: Olaf Kölzig (Tor/Washington Capitals/Nr. 19)

1996: Marco Sturm (Sturm/San Jose Sharks/21)

2001: Marcel Goc (Sturm/San Jose Sharks/20)

2014: Leon Draisaitl (Sturm/Edmonton Oilers/3)

2018: Dominik Bokk (Sturm/St. Louis Blues/25)

2019: Moritz Seider (Verteidigung/Detroit Red Wings/6)