Stanley Cup - NHL-Finals, Spiel 7: Boston Bruins vs. St. Louis Blues heute live im Livestream

Die Entscheidung im Kampf um den Stanley-Cup wird auf die Spitze getrieben. Die Boston Bruins empfangen in den NHL-Finals die St. Louis Blues zum Spiel 7 der Finalserie. Alle Informationen zum Aufeinandertreffen und wo ihr die Partie live sehen könnt, findet ihr hier.

NHL live sehen - Boston Bruins vs. St. Louis Blues

Im Free-TV ist die Entscheidung um den Stanley Cup nicht zu sehen. Dafür hat DAZN in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 2 Uhr einen Livestream im Angebot. Franz Büchner wird gemeinsam mit Mannix Wolf das Spiel kommentieren.

Mit Sport1+ gibt es eine weitere kostenpflichtige Möglichkeit, Boston gegen St. Louis anzusehen.

NHL Stanley-Cup-Finals: Die bisherigen Ergebnisse

Spiel Heim Auswärts Datum Uhrzeit Ergebnis 1 Boston St. Louis 28.05 2 Uhr 4:2 2 Boston St. Louis 30.05 2 Uhr 2:3 3 St. Louis Boston 02.06 2 Uhr 2:7 4 St. Louis Boston 04.06 2 Uhr 4:2 5 Boston St. Louis 07.06 2 Uhr 1:2 6 St. Louis Boston 10.06 2 Uhr 1:5 7 Boston St. Louis 13.06 2 Uhr

NHL: Stimmen vor Game 7

Erstmals seit 1970 können die Boston Bruins in eigener Halle Meister werden. Eines der sechs "Original-Six-Teams" rettete sich in das Spiel 7 durch den 5:1-Auswärtssieg in St. Louis.

"Die ganze Hockey-Welt liebt ein siebtes Spiel, also soll es eine großartige Nacht in Boston werden und möge das beste Team gewinnen", sagte Bostons Trainer Bruce Cassidy.

St. Louis war nach der Pleite in Spiel 6 entsprechend ernüchtert, will aber trotzdem noch einmal alle Kräfte mobilisieren. "Wir müssen weitermachen, uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Wir sind zuversichtlich. Wir sind ein großartiges Team. Vielleicht ist das unsere Geschichte", sagte Blues-Stürmer Ryan O'Reilly.

