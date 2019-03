NHL: Zdeno Chara unterschreibt mit 42 Jahren neuen Vertrag bei Boston Bruins

Fünf Tage nach seinem 42. Geburtstag hat der slowakische Eishockey-Hüne Zdeno Chara einen neuen Einjahresvertrag bei den Boston Bruins in der NHL unterzeichnet.

Der 2,06 m große Verteidiger geht damit in seine 22. NHL-Saison, die 14. für die Bruins. Nach dem viereinhalb Monate älteren Amerikaner Matt Cullen (Pittsburgh Penguins) ist Chara der zweitälteste aktive Spieler der Liga.

Chara hatte 1997/98 für die New York Islanders in der amerikanischen Eliteklasse debütiert, mit den Bruins gewann er 2011 an der Seite von Dennis Seidenberg den Stanley Cup.

Mit der Slowakei holte Chara 2000 und 2012 WM-Bronze, beim Titelgewinn 2002 in Schweden fehlte er allerdings.