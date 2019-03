Uwe Krupp exklusiv: "Draisaitl wäre selbst ohne McDavid ein Top-NHL-Torjäger"

Leon Draisaitl hat in der Nacht auf Freitag als erster Deutscher die 100-Scorerpunkte-Marke in der NHL geknackt und damit einen historischen Meilenstein erreicht. Ex-Bundestrainer Uwe Krupp schwärmt im Gespräch mit SPOX von Draisaitls Fähigkeiten.

Bei der 2:3-Niederlage der Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars nach Penaltyschießen schoss Draisaitl im 77. Saisonspiel sein 47. Saisontor - nur Capitals-Superstar Alexander Ovechkin (49 Tore) hat mehr Treffer auf dem Konto als der Deutsche.

"Mir imponiert, dass die meisten seiner Tore relativ unspektakulär sind. Er kann viele Tore schießen, ohne dass es dafür eineraußergewöhnlichen Aktion bedarf. Es ist unheimlich schwer, gegen ihn zu verteidigen, weil er einfach bedeutend besser als die meisten Spieler mit Standard-Spielsituationen umgehen kann", sagt Uwe Krupp gegenüber SPOX.

Der 23-jährige Draisaitl hat in seiner fünften NHL-Saison die Statistiken aus seiner bis dato besten Saison 2016/17 (77 Scorerpunkte, 29 Tore) pulverisiert, für Krupp ist das aber keine Überraschung.

Leon Draisaitl und der Connor-McDavid-Faktor

"Leon hat sehr gute körperliche Voraussetzungen, um sich in Nordamerika zu behaupten. Er ist stabil in den Zweikämpfen, gewinnt viele Pucks und ist schwer von der Scheibe zu trennen. Was ihn besonders gefährlich macht in der Offensive, ist eine Kombination aus Handlungsschnelligkeit und seinem Gespür für den Angriff aufs Tor. Wenn er eine Lücke findet, geht er geradlinig mit Kraft und Tempo zum Tor", erklärt Krupp.

Die besten deutschen Scorer der NHL-Geschichte © getty 1/16 Nachdem Leon Draisaitl die 100-Punkte-Marke in einer Saison geknackt hat, blickt SPOX auf die besten deutschen Scorer in der NHL zurück. Der erfolgreichste deutsche NHL-Spieler ist er aber noch lange nicht © getty 2/16 Platz 15: Stefan Ustorf (Washington - Karriere beendet), 17 Scorerpunkte (7 Tore, 10 Assists). © getty 3/16 Platz 14: Korbinian Holzer (Toronto, Anaheim), 21 Scorerpunkte (4 Tore, 17 Assists). © getty 4/16 Platz 13: Alexander Sulzer (Nashville, Florida, Vancouver, Buffalo), 22 Scorerpunkte (7 Tore, 15 Assists). © getty 5/16 Platz 12: Dominik Kahun (Chicago), 34 Scorerpunkte (12 Tore, 22 Assists). © getty 6/16 Platz 11: Tom Kühnhackl (Pittsburgh, NY Islanders), 48 Scorerpunkte (15 Tore, 33 Assists). © getty 7/16 Platz 10: Christoph Schubert (Ottawa, Atlanta), 72 Scorerpunkte (25 Tore, 47 Assists). © getty 8/16 Platz 9: Uli Hiemer (New Jersey - Karriere beendet), 73 Scorerpunkte (19 Tore, 54 Assists). © getty 9/16 Platz 8: Tobias Rieder (Arizona, LA Kings, Edmonton), 128 Scorerpunkte (55 Tore, 73 Assists). © getty 10/16 Platz 7: Marcel Goc (San Jose, Nashville, Florida, Pittsburgh, St. Louis), 188 Scorerpunkte (75 Tore, 113 Assists). © getty 11/16 Platz 6: Dennis Seidenberg (Philadelphia, Carolina, Florida, Boston, NY Islanders), 251 Scorerpunkte (44 Tore, 207 Assists). © getty 12/16 Platz 5: Uwe Krupp (Buffalo, NY Islanders, Colorado, Detroit, Atlanta - Karriere beendet), 281 Scorerpunkte (69 Tore, 212 Assists). © getty 13/16 Platz 4: Leon Draisaitl (Edmonton), 306 Scorerpunkte (121 Tore, 185 Assists). © getty 14/16 Platz 3: Christian Ehrhoff (San Jose, Vancouver, Buffalo, Pittsburgh, LA Kings, Chicago - Karriere beendet), 339 Scorerpunkte (74 Tore, 265 Assists). © getty 15/16 Platz 2: Jochen Hecht (St. Louis, Edmonton, Buffalo - Karriere beendet), 463 Scorerpunkte (186 Tore, 277 Assists). © getty 16/16 Platz 1: Marco Sturm (San Jose, Boston, LA Kings, Washington, Vancouver, Florida - Karriere beendet), 487 Scorerpunkte (242 Tore, 245 Assists).

Draisaitl ist der vierte Spieler, der in der laufenden NHL-Saison die 100-Punkte-Marke überschritten hat. Sein kongenialer Mitspieler Connor McDavid steht sogar bei 114 Scorerpunkten (40 Tore, 74 Assists). Wie sehr profitiert Draisaitl vom Zusammenspiel mit Megastar McDavid, mit dem er sich blind versteht und der ihm wie gegen Dallas viele Tore perfekt vorbereitet?

"Viele Leute sprechen über den McDavid-Faktor und man muss anerkennen, dass es sicherlich ein Vorteil ist, wenn man eine gute Chemie mit einem der besten Spieler der Welt hat. Aber ich glaube, Leon wäre selbst ohne McDavid ein Top-NHL-Torjäger", meint Krupp.

Bitter für Draisaitl: Trotz seiner Monster-Saison und trotz McDavid wird er aller Voraussicht nach in seiner fünften Saison zum vierten Mal die Playoffs verpassen. Bei noch fünf ausstehenden Spielen haben die Oilers sechs Punkte Rückstand auf die Colorado Avalanche, die momentan in der Western Conference den letzten Playoff-Rang belegen.

Die besten Scorer der aktuellen NHL-Saison