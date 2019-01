NHL All-Star Game 2019 mit Leon Draisaitl heute im LIVESTREAM

Am Sonntag, den 27. Januar, um 2.00 Uhr Nachts, findet das 64. All-Star Game der NHL mit den Stars der größten Eishockey-Liga der Welt statt. SPOX bietet euch alle Informationen zum alljährlichen Spektakel. Wo und wann ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das alljährliche Freundschaftsspiel zwischen den beiden Conferences der NHL findet jedes Jahr nach der Hälfte der Regular Season statt. Dieses Jahr schaffte es unter anderem der Deutsche NHL-Star Leon Draisaitl unter die Top-Spieler.

NHL All-Star Game: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das 64. All-Star Game der NHL findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 27. Januar, um 2 Uhr MEZ statt. Das SAP Center in San Jose wird dieses Mal Austragungsort des Spektakels sein.

NHL All-Star Game: TV, Livestream

DAZN überträgt das NHL All-Star Game ab 2 Uhr MEZ live.

NHL All-Star Game: Der Modus

Für das NHL All-Star Game werden im Vorfeld vier Mannschaften gebildet. Die Mannschaften bestehen dabei nur aus Spielern einer Division. Die ersten sechs Spieler jeder Mannschaft werden von den Fans gewählt. Diese beginnen auch das Match. Die restlichen Spieler pro Team werden vom jeweiligen All-Star-Trainer ausgewählt. Wer als Trainer der All-Star-Mannschaften antreten darf, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison festgelegt. Die Trainer der zu diesem Zeitpunkt punktbesten Teams der jeweiligen Conference kommen für den All-Star Trainerposten in Frage.

In den zwei Halbfinals treten die jeweiligen Divisionen einer Conference gegeneinander an und spielen so die beiden Finalteilnehmer aus. Jedes der drei Spiele wird dabei im 3-gegen-3-Modus über jeweils 20 Minuten Spielzeit ausgetragen. Im Falle eines Unentschiedens nach der regulärer Spielzeit folgt direkt ein Shootout.

NHL All-Star Game: Die Teilnehmer

Atlantic Division

Trainer: Jon Cooper (Tampa Bay Lightning)

Spieler Team Jimmy Howard Detroit Red Wings Andrei Wassilewski Tampa Bay Lightning Keith Yandle Florida Panthers Thomas Chabot Ottawa Senators Jack Eichel Buffalo Sabres Auston Matthews

Toronto Maple Leafs Jeff Skinner Buffalo Sabres Nikita Kutscherow Tampa Bay Lightning David Pastrňák Boston Bruins Steven Stamkos Tampa Bay Lightning John Tavares Toronto Maple Leafs

Metropolitan Division

Trainer: Todd Reirden (Washington Capitals)

Spieler Team Braden Holtby Washington Capitals Seth Jones Columbus Blue Jackets Kris Letang Pittsburgh Penguins John Carlson Washington Capitals Cam Atkinson Columbus Blue Jackets Mathew Barzal New York Islanders Sebastian Aho Carolina Hurricanes Kyle Palmieri New Jersey Devils Claude Giroux Philadelphia Flyers Sidney Crosby Pittsburgh Penguins

Central Division

Trainer: Paul Maurice (Winnipeg Jets)

Spieler Team Pekka Rinne Nashville Predators Devan Dubnyk Minnesota Wild Miro Heiskanen Dallas Stars Roman Josi Nashville Predators Blake Wheeler Winnipeg Jets Nathan MacKinnon

Colorado Avalanche Mark Scheifele Winnipeg Jets Patrick Kane Chicago Blackhawks Ryan O'Reilly St. Louis Blues Gabriel Landeskog Colorado Avalanche Mikko Rantanen Colorado Avalanche

Pacific Division

Trainer: Bill Peters (Calgary Flames)