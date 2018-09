NHL-Saison 2018/19: Spielplan, Livestream, Playoffs, Deutsche, Infos

In der Nacht auf den 4. Oktober beginnt in den USA die 102. Saison der NHL! 31 Teams wollen den Stanley Cup in ihre Stadt holen. SPOX gibt euch einen Überblick über den Spielplan, die Playoffs, alle deutschen Spieler und verrät euch, wo ihr die gesamte NHL-Saison im Livestream verfolgen könnt.

Wann beginnt die NHL-Saison 2018/19?

Am 3. Oktober, in Deutschland um 1 Uhr in der Nacht auf den 4., eröffnen die Toronto Maple Leafs und die Montreal Canadiens die neue Saison. Bei den drei weiteren Spielen des ersten Tages greift auch der amtierende Stanley-Cup-Sieger aus Washington ein, die Capitals bekommen es mit den Bruins zu tun.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NHL live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am 6. April 2019 endet die 102. Spielzeit der National Hockey League.

Wo kann ich die NHL im Livestream sehen?

DAZN zeigt ausgewählte Spiele der NHL im Livestream, darunter auch den ersten Auftritt der Capitals gegen Boston (4. Oktober ab 1.30 Uhr). Wer wirklich alle Spiele der Saison verfolgen will, der ist auf NHL.tv richtig. Dort ist es möglich, einen Game Pass für ein ganzes Jahr($119,99) oder einen Monatspass ($19,99) zu erwerben, mit denen man alle "Out-of-the-Market"-Spiele sehen kann.

Auch der Bezahlsender Sport1 US überträgt bis einschließlich der Spielzeit 2019/20 bis zu vier Livespiele pro Woche und insgesamt 150 Partien der NHL. Der Sportsender wird zudem auch ausgewählte Spiele im Free-TV zeigen.

NHL: Teams, Division und Conferences

31 Teams treten in der NHL, 24 davon kommen aus den USA, sieben spielen in Kanada. Die Teams sind in zwei Conferences aufgeteilt: Eastern Conference (16 Teams) und Western Conference (15 Teams). Diese Conferences beinhalten jeweils zwei Divisions: Atlantic und Metropolitan in der Eastern Conference, Central und Pacific in der Western Conference.

Die Teams spielen in den Playoffs innerhalb einer Conference um das Vorrecht, im Finale um den Stanley Cup spielen zu dürfen.

Eastern Conference

Atlantic Division Metropolitan Division Boston Bruins Carolina Hurricanes Buffalo Sabres Columbus Blue Jackets Detroit Red Wings New Jersey Devils Florida Panthers New York Islanders Montreal Canadiens New York Rangers Ottawa Senators Philadelphia Flyers Tampa Bay Lightning Pittsburgh Penguins Toronto Maple Leafs Washington Capitals

Western Conference

Central Division Pacific Division Chicago Blackhawks Anaheim Ducks Colorado Avalanche Arizona Coyotes Dallas Stars Calgary Flames Minnesota Wild Edmonton Oilers Nashville Predators Los Angeles Kings St. Louis Blues San Jose Sharks Winnipeg Jets Vancouver Canucks Vegas Golden Knights



NHL: Spielplan im Überblick

Der gesamte Schedule für die Saison 2018/19 samt Pre-Season-Matches ist auf Homepage der NHL einzusehen. So sehen die ersten drei Tage der Saison aus:

Datum und Uhrzeit Heim Gast Livestream 04.10.2018, 1 Uhr Toronto Maple Leafs Montreal Canadiens 04.10.2018, 1.30 Uhr Washington Capitals Boston Bruins DAZN 04.10.2018, 4 Uhr Vancouver Canucks Calgary Flames 04.10.2018, 4.30 Uhr San Jose Sharks Anaheim Ducks 05.10.2018, 1 Uhr Buffalo Sabres Boston Bruins 05.10.2018, 1 Uhr Pittsburgh Penguins Washington Capitals 05.10.2018, 1 Uhr Carolina Hurricanes New York Islanders 05.10.2018, 1.30 Uhr New York Rangers Nashville Predators 05.10.2018, 1.30 Uhr Ottawa Senators Chicago Blackhawks 05.10.2018, 1.30 Uhr Detroit Red Wings Columbus Blue Jackets 05.10.2018, 2 Uhr St. Louis Blues Winnipeg Jets 05.10.2018, 2.30 Uhr Dallas Stars Arizona Coyotes 05.10.2018, 3 Uhr Colorado Avalanche Minnesota Wild 05.10.2018, 4 Uhr Vegas Golden Knights Philadelpia Flyers 06.10.2018, 1 Uhr Columbus Blue Jackets Carolina Hurricanes 06.10.2018, 4.30 Uhr Los Angeles Kings San Jose Sharks 06.10.2018, 19 Uhr New Jersey Devils Edmonton Oilers

Wer ist der amtierende Meister der NHL?

Die erst in der abgelaufenen Saison zur Liga gestoßenen Vegas Golden Knights marschierten in ihrer ersten Spielzeit sensationell ins Finale, mussten sich im Kampf um den Stanley Cup dann aber den Washington Capitals geschlagen geben, die die Serie mit 4:1 gewannen. Für die Capitals war es der erste Final-Triumph der Vereinsgeschichte.

Die letzten Gewinner des Stanley Cups

Jahr Champion Finals-Gegner 2018 Washington Capitals Vegas Golden Knights 2017 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 2016 Pittsburgh Penguins San Jose Sharks 2015 Chicago Blackhawks Tampa Bay Lightning 2014 Los Angeles Kings New York Rangers 2013 Chicago Blackhawks Boston Bruins 2012 Los Angeles Kings New Jersey Devils 2011 Boston Bruins Vancouver Canucks 2010 Chicago Blackhawks Philadelphia Flyers 2009 Pittsburgh Penguins Detroit Red Wings

© getty

Wer sind die deutschen NHL-Spieler?

Tobias Rieder, Edmonton Oilers, Right Wing

Thomas Greiss, New York Islanders, Goalie

Philipp Grubauer, Colorado Avalanche, Goalie

Korbinian Holzer, Anaheim Ducks, Defence

Dennis Seidenberg, vereinslos, Defence

Tom Kühnhackl, New York Islanders, Left Wing

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers, Centre/Right Wing

Wann beginnen die NHL-Playoffs und wann sind die Finals?

Die Regular Season wird am 6. April beendet. Ein paar Tage später beginnen die Playoffs, aber ein detaillierter Spielplan für die Post-Season wurde noch nicht fixiert. Ende Mai oder Anfang Juni beginnt die Endspielserie um den Stanley Cup.

Was ist die NHL Global Series 2018?

Im Rahmen der NHL Global Series finden drei Spiele der Regular Season auf europäischem Boden statt. Am 6. Oktober treffen sich die Edmonton Oilers und die New Jersey Devils in Göteborg aufeinander, am 1. und 2. November spielen die Florida Panthers und die Winnipeg Jets gleich zwei Duelle im finnischen Helsinki aus.