NHL: Zweimal deutsches Duo - Kühnhackl und Rieder wechseln zu Greiss und Draisaitl

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl verlässt Meister Pittsburgh Penguins und wechselt zu den New York Islanders. Dort erhält der 26 Jahre alte Stürmer einen Einjahresvertrag, wie der NHL-Klub am Montag verkündete. Auch Tobias Rieder wechselt innerhalb der Liga.

Bei den Islanders trifft der gebürtige Landshuter Kühnhackl auf Goalie Thomas Greiss, mit dem er auch für die deutsche Nationalmannschaft zusammenspielt.

Kühnhackl spielte seit 2016 in Pittsburgh und gewann mit den Penguins zweimal den Stanley Cup. In seinen drei Saisons konnte der Angreifer in 168 Einsätzen elf Tore und 28 Assists beisteuern.

Tobias Rieder wechselt zu den Edmonton Oilers

Auch der deutsche Angreifer Tobias Rieder wechselt innerhalb der NHL. Ihn zieht es von den Los Angeles Kings zu den Edmonton Oilers, wo er künftig gemeinsam mit Nationalmannschaftskollege Leon Draisaitl auf Torejagd geht. Der 25-Jährige Rieder erhält beim fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger einen Einjahresvertrag über zwei Millionen Dollar.

Damit kommt Rieder nach den Zwischenstationen bei den Arizona Coyotes (2014-2018) und den Los Angeles Kings (2018) zurück nach Edmonton. Die Oilers hatten ihn vor sieben Jahren in der vierten Draft-Runde ausgewählt, aber anschließend die Rechte mit Arizona getauscht.