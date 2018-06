NHL Draft: Dominik Bokk wird von den Blues in erster Runde ausgewählt - Dahlin ist Top-Pick

MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays

Dominik Bokk wurde im NHL Entry Draft in der ersten Runde von den St. Louis Blues bereits an Position 25 ausgewählt. Bokk ist damit der sechste Deutsche, der in der ersten Runde gezogen wurde. Top-Pick wurde wie erwartet der schwedische Verteidger Rasmus Dahlin, den die Buffalo Sabres auswählten.

Die Blues tradeten sogar nach oben, um Bokk holen zu können. Eigentlich wäre St. Louis erst an Position 29 dran gewesen, doch durch einen Trade mit den Toronto Maple Leafs, die dafür auch noch den Drittrundenpick der Blues bekamen, konnte sich dir Franchise aus Missouri den Deutschen an 25. Stelle sichern.

"Das ist ein großartiges Gefühl. Ich bin sehr glücklich", sagte der deutsche Stürmer, der in Schweinfurt geboren wurde und in der Jugend in Köln spielte. Der 18-Jährige wählte danach aber einen anderen Weg und schloss sich vor einem Jahr dem schwedischen Klub Växjö Lakers an.

Dort konnte Bokk vor allem in der U20 mit 52 Punkten (19 Tore, 33 Vorlagen) in 43 Spielen überzeugen und bekam im Laufe der Saison einen Vertrag bei den Profis. In der SHL, Schwedens bester Liga wurde der deutsche Stürmer 15 Mal rangelassen und kam dabei auf ein Tor und eine Vorlage, die gleiche Ausbeute erzielte Bokk in der Champions Hockey League in nur drei Einsätzen.

Bleibt Bokk noch ein Jahr in Schweden?

"Ich hatte gestern bereits ein Treffen mit den Blues und sie sagten mir, dass sie wirklich meinen Namen sagen wollen und dass sie dafür einen Trade machen wollen, um mich auszuwählen", berichtete Bokk NHL.com über den Prozess am Draft-Abend. "Ich wusste natürlich nicht, dass ich am Ende wirklich bei den Blues lande, aber ich hatte ein gutes Gefühl, als sie mich ausgewählt haben."

Ob Bokk allerdings schon im Sommer den Sprung über den großen Teich wagen wird, ist noch unklar. Der 18-Jährige könnte noch ein Jahr in der SHL spielen oder zu einem Junioren-Team in die CHL, die Canadien Hockey League, wechseln.

Bufffalo Sabres machen Rasmus Dahlin zum ersten Pick

Sicher in der NHL wird nächstes Jahr dagegen Rasmus Dahlin spielen. Der schwedische Verteidiger wurde von den Buffalo Sabres an erster Stelle ausgewählt und gilt unter vielen Experten bereits mit 18 Jahren als NHL-ready, auch weil er bereits zwei volle Jahre in der SHL auf dem Buckel hat.

Die Carolina Hurricanes waren danach an der Reihe und wählten den russischen Winger Andrei Svechnikov. Die Montreal Canadiens nahmen an dritter Stelle den finnischen Center Jesperi Kotkaniemi.

Die nächsten Runden des Drafts werden am Samstag ab 17 Uhr stattfinden.

