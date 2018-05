NHL-Playoffs: Vegas Golden Knights schlagen Sharks und ziehen in die Conference Finals ein

NHL Capitals @ Penguins (Spiel 6) MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees NBA Jazz @ Rockets MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds

Die neugegründeten Vegas Golden Knights haben es tatsächlich in ihrer ersten NHL-Saison direkt in die Conference Finals (Halbfinale) geschafft. Das Team von Coach Gerard Gallant gewann Spiel 6 mit 3:0 bei den San Jose Sharks und setzte sich damit mit 4-2 in der Best-of-Seven-Serie durch.

Jonathan Marchessault (27.), Nate Schmidt (36.) und Cody Eakin (59.) erzielten die Tore. Goalie Marc-Andre Fleury schaffte mit 28 Saves seinen vierten Shutout in den Playoffs. "Es ist unglaublich", sagte Fleury: "Ich bin so stolz auf unser Team. Ich bin einfach stolz, dass ich hier bin."

"Wir verdienen es, in den Conference Finals zu stehen", meinte derweil Trainer Gallant: "Wir haben die ganze Saison über gut gespielt." In der ersten Runde hatten die Vegas Golden Knights die Los Angeles Kings mit 4-0 aus dem Weg geräumt.

Im zweiten Spiel der Nacht setzten sich die Tampa Bay Lightning mit 3:1 gegen die Boston Bruins durch und entschieden damit die Serie mit 4-1 für sich.

NHL-Playoffs: Die Conference-Halbfinals im Überblick

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4:2

Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:3

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3:2

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 4:1