NHL Stanley Cup Finals: Livestream, Übertragung, Teams und Termine

Die Stanley Cup Finals 2018 stehen vor der Tür: Der neue NHL-Champion wird in wenigen Tagen gekürt. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr zu den Stanley Cup Finals wissen müsst: Welche Teams sind dabei? Warum heißt die Trophäe Stanley Cup? Wo kann ich die Finals live sehen? Alles Wichtige gibt es hier.

Wann finden die Stanley Cup Finals statt?

Die Finalspiele um den Stanley Cup finden ab dem 28. Mai statt. Geht die Best-of-Seven-Serie über die volle Distanz, findet das letzte Spiel am 14. Juni statt.

Spiel 1: 28. Mai

Spiel 2: 30. Mai

Spiel 3: 2. Juni

Spiel 4: 4. Juni

Spiel 5: 7. Juni

Spiel 6: 10. Juni

Spiel 7: 14. Juni

Wo kann ich die Stanley Cup Finals live sehen?

Alle Partien der Stanley Cup Finals werden live auf DAZN übertragen. Highlights, Hintergründe und Stimmen bietet dazu das regelmäßige Magazin "NHL on the fly", das Fans auf DAZN jederzeit auf Abruf verfolgen können.

Im TV kann man die Stanley Cup Finals auf dem Pay-TV-Sender Sport1US verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streamingdienst. Neben den großen US-Ligen NHL, NFL, NBA und MLB sind auf DAZN auch zahlreiche Fußballspiele der internationalen Top-Ligen wie der Premier League, der Primera Division und der Serie A oder auch der WM-Qualifikation zu sehen. In der Bundesliga standen für DAZN-Abonnenten auch Highlights der 1. und 2. Bundesliga zur Verfügung.

Für Neukunden ist DAZN einen Monat lang gratis. Anschließend ist das gesamte Programm für 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Welche Teams treffen in den Stanley Cup Finals aufeinander?

In der Western Conference haben sich sensationell die Las Vegas Golden Knights durchgesetzt. Sie gewannen in den Conference Finals mit 4-1 gegen die Winnipeg Jets. Der Clou: Die Golden Knights wurden erst vor einem Jahr aus der Taufe gehoben. Bei einem solchen "Expansion Team" erwartet man mindestens in den ersten Jahren keine guten Leistungen - die Golden Knights dagegen erreichten nicht nur die Playoffs, sie spielen jetzt auch um den Cup.

Las Vegas Golden Knights: Der Weg in die Stanley Cup Finals

Gegner Ergebnis 1. Runde Los Angeles Kings 4-0 2. Runde San Jose Sharks 4-2 Conference Finals Winnipeg Jets 4-1

Der Finalteilnehmer der Eastern Conference steht hingegen noch nicht fest. Das entscheidende siebte Spiel im Halbfinale zwischen den Washington Capitals und Tampa Bay Lightning findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt (2 Uhr live auf DAZN)

Wenn Lightning gewinnt, findet das erste Finalspiel in Tampa statt, beim einem Sieg der Capitals wäre das Spiel in Las Vegas.

Was ist der Stanley Cup?

Der Stanley Cup ist der Pokal, den der Meister einer NHL-Saison überreicht bekommt. Er ist weltweit die älteste Trophäe, die jährlich an einen Sportverein verliehen wird. Der Stanley Cup ist benannt nach Lord Frederick Arthur Stanley, der im Jahre 1893 als Generalgouverneur von Kanada die Trophäe zum ersten Mal dem Montreal Hockey Club überreichte.

Der Name des NHL-Meisters jeder Saison wird auf der Trophäe eingraviert, weshalb der Stanley Cup laufend an Größe zunimmt. Er besteht aus einer Legierung aus Silber und Nickel, und ist derzeit 89,54 Zentimeter hoch und wiegt 15,5 Kilo.

Stanley Cup Finals: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Jahr Sieger Finalist 2017 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 2016 Pittsburgh Penguins San Jose Sharks 2015 Chicago Blackhawks Tampa Bay Lightning 2014 Los Angeles Kings New York Rangers 2013 Chicago Blackhawks Boston Bruins 2012 Los Angeles Kings New Jersey Devils 2011 Boston Bruins Vancouver Canucks 2010 Chicago Blackhawks Philadelphia Flyers 2009 Pittsburgh Penguins Detroit Red Wings 2008 Detroit Red Wings Pittsburgh Penguins

Die Finals-MVPs der vergangenen zehn Jahre