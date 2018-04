NHL-Playoffs: Vegas Golden Knights schreiben gegen die Los Angeles Kings Geschichte

MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: 2. Tag MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks

Der Siegeszug der Vegas Golden Knights geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Gerard Gallant hat auch das vierte Spiel der ersten Playoff-Runde (ausgewählte Playoff-Partien LIVE auf DAZN) gegen die Los Angeles Kings gewonnen (1:0) und damit das Team um Tobias Rieder in der Best-of-Seven-Serie glatt mit 4-0 bezwungen.

Die Knights, die erst seit dieser Saison existieren, sind damit die erste Franchise in der NHL-Geschichte, der in der Premierensaison in den Playoffs ein Sweep gelang.

"Die ganze Saison über haben wir nie über Rekorde von neuen NHL-Teams nachgedacht. Wir haben nur das gemacht, was jedes normale Team auch tun würde - spielen und versuchen, zu gewinnen", sagte Torhüter Marc-Andre Fleury, der in Spiel 4 in Los Angeles mit 31 Saves seinen Kasten sauber hielt.

Brayden McNabb, der vor der Saison von den Kings nach Vegas gewechselt war und das goldene Tor zum Einzug in die Runde der letzten Acht erzielte, fügte hinzu: "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, gegen die Kings zu treffen. Es fühlt sich aber gut an."

Washington Capitals verkürzen - Winnipeg Jets auf Kurs

Derweil unterlagen die Columbus Blue Jackets nach zweimaliger Verlängerung mit 2:3 gegen die Washington Capitals, die damit in der Serie auf 1-2 verkürzten. Lars Eller besorgte den Gamewinner, Alex Ovechkin glänzte mit zwei Assists.

Im dritten Spiel der Nacht bezwangen die Winnipeg Jets die Minnesota Wild mit 2:0. Mark Scheifele traf doppelt und brachte Winnipeg in der Serie mit 3-1 in Führung.

NHL-Playoffs: Erste Runde im Überblick

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 1-2

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2-1

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 2-1

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2-1

Nashville Predators - Colorado Avalanche 2-1

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 3-1

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 0-3

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4-0