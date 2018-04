NHL: Pittsburgh Penguins schaffen schnellsten Doppelschlag der Playoff-Geschichte

MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays NBA Heat @ 76ers (Spiel 2) MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: 2. Tag MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs

Die Pittsburgh Penguins haben Spiel 3 der ersten Runde bei den Philadelphia Flyers mit 5:1 gewonnen und dabei den schnellsten Doppelpack eines Teams in der NHL-Playoff-Historie erzielt. Die beiden Treffer von Evgeni Malkin und Brian Dumoulin zum 3:0 und 4:0 fielen innerhalb von fünf Sekunden.

Die Pens, bei denen Sidney Crosby mit einem Tor und drei Assists einmal mehr der überragende Akteur war, führen damit in der Best-of-Seven-Serie mit 2-1. Tom Kühnhackl erhielt 10:52 Minuten Eiszeit, trug sich allerdings nicht in die Scorerliste ein.

Derweil sorgen die Vegas Golden Knights weiterhin für Furore. Der neue Klub, der in dieser Saison erstmals in der NHL am Start ist, gewann bei den Los Angeles Kings mit 3:2 und führt in der Serie mit 3-0.

NHL-Playoffs: So steht es in der ersten Runde

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 0-2

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2-0

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 2-0

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2-1

Nashville Predators - Colorado Avalanche 2-0

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2-1

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 0-2

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 3-0