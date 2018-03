NHL: Philipp Grubauer mit den Washington Capitals kurz vor Einzug in die Playoffs

MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NCAA Division I Loyola Chicago -

Ohne eigenes Zutun steht der deutsche Nationalspieler Philipp Grubauer mit den Washington Capitals kurz vor dem Einzug in die Playoffs der NHL. Washington setzte sich in der Overtime mit 3:2 gegen die New York Rangers durch. Goalie Grubauer sah den Erfolg von der Bank aus, Braden Holtby hütete das Tor.

Den entscheidenden Treffer nach 38 Sekunden der Verlängerung erzielte der Russe Jewgeni Kusnezow. Durch den Sieg führen die Capitals die Metropolitan Division mit sieben Punkten Vorsprung auf Meister Pittsburgh Penguins an.

Nur der Sieg der drittplatzierten Philadelphia Flyers (2:1 bei Colorado Avalanche) verhinderte den vorzeitigen Einzug der Hauptstädter in die K.o.-Runde.