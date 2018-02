NHL: Leon Draisaitl verliert mit Edmonton Oilers gegen Boston Bruins

NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat NBA Raptors @ Wizards

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der Eishockey-Profiliga NHL den zweiten Sieg in Folge fahrlässig verspielt. Das Team um den Kölner Jungstar gab am Dienstag (Ortszeit) gegen die auswärtsstarken Boston Bruins eine 2:0-Führung im Schlussdrittel noch aus der Hand und unterlag 2:3.

Für den fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger war es die siebte Niederlage in den letzten acht Partien. In der Western Conference sind die Oilers mit 52 Punkten Vorletzter, nur die Arizona Coyotes (44) um Tobias Rieder (25) haben weniger Zähler auf dem Konto.

Ryan Stroome und Jujhar Khaira brachten die Hausherren in Führung. Noel Acciari, Matt Grzelcyk und David Krejci drehten die Begegnung zugunsten des sechsmaligen Stanley-Cup-Champions. Draisaitl (22) gab in 19:22 Minuten Einsatzzeit keinen einzigen Torschuss ab.

