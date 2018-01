Tom Kühnhackl gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Dennis Seidenberg

NHL Blues @ Flyers NBA Warriors @ Clippers NFL Titans @ Chiefs NFL Falcons @ Rams NHL Devils @ Islanders NFL Bills @ Jaguars NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat NFL Panthers @ Saints NCAA Division I FBS Georgia -

Alabama NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets

Tom Kühnhackl hat das deutsche Duell in der NHL gegen Dennis Seidenberg für sich entschieden. Kühnhackl setzte sich mit Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins mit 4:0 bei den New York Islanders mit Verteidiger Seidenberg durch.

Für die Gastgeber, bei denen Nationaltorhüter Thomas Greiss nicht zum Einsatz kam, war es die fünfte Niederlage in Folge. Durch den Sieg kletterte Pittsburg (45) in der Eastern Conference vorbei an den zehntplatzierten Islanders (44) auf Rang neun.

Seidenberg kam auf 20:38 Minuten Spielzeit. Kühnhackl blieb in 14:16 Minuten ohne Scorerpunkt.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 0:4 BOXSCORE

Detroit Red Wings - Florida Panthers 4:2 BOXSCORE

Ottawa Senators - San Jose Sharks 6:5 OT BOXSCORE

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 4:3 BOXSCORE

Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 4:5 BOXSCORE