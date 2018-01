Leon Draisaitl-Treffer ohne Wirkung - Arizona Coyotes verlieren im Penaltyschießen

NHL Devils @ Islanders NFL Bills @ Jaguars NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat NFL Panthers @ Saints NCAA Division I FBS Georgia -

Die deutschen Legionäre in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hatten am Ende der ersten Woche im neuen Jahr kaum Grund zur Freude. Leon Draisaitl ging mit den Edmonton Oilers bei den Dallas Stars trotz seines elften Saisontreffers mit 1:5 unter, und sein Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder musste sich mit den Arizona Coyotes gegen die New York Rangers mit 1:2 nach Penaltyschießen ebenfalls geschlagen geben.

Erneut nur Zuschauer war Korbinian Holzer beim 2:3 seiner Anaheim Ducks bei den Calgary Flames.

Draisaitls Torerfolg zum zwischenzeitlichen 1:4 bedeutete für die Oilers lediglich Ergebniskosmetik. Immerhin festigte der gebürtige Kölner durch den 33. Scorer-Punkt in der laufenden Saison in der internen Rangliste der Kanadier seinen zweiten Platz hinter Spitzenreiter Connor McDavid. Nach der fünften Pleite in den vergangenen sechs Begegnungen hat der frühere Klub von Kanadas Ikone Wayne Gretzky im Westen schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenachten Colorado Avalanche.

Noch zwei Plätze dahinter sind Rieder und die Coyotes weiterhin Tabellenletzter und auch Schlusslicht der gesamten Liga. Rieder blieb in Dallas bei Arizonas dritter Niederlage in den zurückliegenden vier Spielen wirkungslos.

Holzer fehlte bei den Ducks einmal mehr im Kader. Seit Ende November ist der gebürtige Münchner damit lediglich einmal für Anaheim zum Einsatz gekommen.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick

Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 6:3 BOXSCORE

Dallas Stars - Edmonton Oilers 5:1 BOXSCORE

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 7:1 BOXSCORE

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 6:3 BOXSCORE

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 3:2 SO BOXSCORE

Arizona Coyotes - New York Rangers 1:2 SO BOXSCORE

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 7:2 BOXSCORE

Calgary Flames - Anaheim Ducks 3:2 BOXSCORE

Los Angeles Kings - Nashville Predators 3:4 BOXSCORE