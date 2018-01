Wo kann ich das NHL-Allstar-Game im Livestream verfolgen?

NBA Thunder @ Pistons NHL All-Star Skills Competition NFL NFC @ AFC NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls NBA Celtics @ Nuggets NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs NBA Heat @ 76ers NBA Bulls @ Clippers NHL Blackhawks @ Flames NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar) NBA Jazz @ Pelicans NBA Thunder @ Warriors NBA Timberwolves @ Cavaliers NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NHL Golden Knights @ Sharks

Am Sonntag steht in der Amalie Arena in Tampa Bay die 63. Auflage des NHL-Allstar-Games an (ab 21.30 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zu der Partie, den teilnehmenden Spielern und der Übertragung im Livestream.

In welchem Modus wird gespielt?

Im Vorfeld wurden aus den vier verschiedenen Divisions entsprechend viele Teams gebildet. In den beiden Halbfinals treten die Mannschaften einer Conference gegeneinander an und ermitteln die beiden Finalteilnehmer.

Das NHL-Allstar-Game im Livestream

Das Streaming-Portal DAZN zeigt das Allstar-Game der amerikanischen Eishockey-Liga. Als "Home of US-Sports" bringt euch DAZN darüber hinaus auch zahlreiche Partien aus der NBA, NFL und MLB auf den heimischen PC, Smartphone oder Smart-TV. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Veranstaltung Uhrzeit Stadion LIVESTREAM NHL-Allstar-Game 21.30 Uhr Amalie Arena, Tampa Bay DAZN

Wie wurden die Spieler ausgewählt?

Mittels einer Fan-Abstimmung wurde aus jeder Division ein Spieler ausgewählt, der seine Mannschaft als Kapitän aufs Eis führt.

Die anderen zehn Spieler jedes Teams wurden direkt von der NHL bestimmt. Voraussetzung dabei war, dass jedes der 31 Franchises vertreten ist.

Betreut werden die vier Teams von den Trainern der jeweiligen Divisions, die den besten Punkteschnitt mit ihren Mannschaften aufweisen.

Die teilnehmenden Spieler im Überblick

Atlantic Division

Spieler Position Team Carey Price Torhüter Canadiens de Montréal Andrei Wassilewski Torhüter Tampa Bay Lightning Mike Green Verteidiger Detroit Red Wings Erik Karlsson Verteidiger Ottawa Senators Jack Eichel Angreifer Buffalo Sabres Aleksander Barkov Angreifer Florida Panthers Brayden Point Angreifer Tampa Bay Lightning Auston Matthews Angreifer Toronto Maple Leafs Brad Marchand Angreifer Boston Bruins Nikita Kutscherow Angreifer Tampa Bay Lightning Steven Stamkos (Kapitän)

Angreifer Tampa Bay Lightning

Gecoacht wird das Team von Lightning-Trainer Jon Cooper, Brayden Point ersetzt den verletzten Victor Hedman.

Metropolitan Division

Spieler Position Team Henrik Lundqvist Torhüter New York Rangers Braden Holtby Torhüter Washington Capitals Noah Hanifin Verteidiger Carolina Hurricanes Zach Werenski Verteidiger Columbus Blue Jackets Kris Letang Verteidiger Pittsburgh Penguins Alexander Owetschkin (Kapitän)

Angreifer Washington Capitals Brian Boyle Angreifer New Jersey Devils Josh Bailey Angreifer New York Islanders Claude Giroux Angreifer Philadelphia Flyers Sidney Crosby Angreifer Pittsburgh Penguins John Tavares Angreifer New York Islanders

Capitals-Trainer Barry Trotz leitet das Team an, Brian Boyle und Zach Werenski stehen anstelle der verletzten Taylor Hall und Seth Jones im Kader.

Central Division

Spieler Position Team Pekka Rinne Torhüter Nashville Predators Connor Hellebuyck Torhüter Winnipeg Jets John Klingberg Verteidiger Dallas Stars Alex Pietrangelo Verteidiger St. Louis Blues P. K. Subban (Kapitän)

Verteidiger Nashville Predators Brayden Schenn Angreifer St. Louis Blues Eric Staal Angreifer Minnesota Wild Blake Wheeler Angreifer Winnipeg Jets Nathan MacKinnon Angreifer Colorado Avalanche Patrick Kane Angreifer Chicago Blackhawks Tyler Seguin Angreifer Dallas Stars

Predators-Trainer Peter Laviolette betreut das Team der Central Division.

Pacific Division

Spieler Position Team Marc-Andre Fleury Torhüter Vegas Golden Knights Mike Smith Torhüter Calgary Flames Drew Doughty Verteidiger Los Angeles Kings Oliver Ekman Larsson Verteidiger Arizona Coyotes Brent Burns Verteidiger San Jose Sharks Brock Boeser Angreifer Vancouver Canucks Anze Kopitar Angreifer Los Angeles Kings Johnny Gaudreau Angreifer Calgary Flames James Neal Angreifer Vegas Golden Knights Rickard Rakell Angreifer Anaheim Ducks Connor McDavid (Kapitän)

Angreifer Edmonton Oilers

Golden Knights-Trainer Gerard Gallant coacht das Team aus der Pacific Division, der verletzte Jonathan Quick wird durch Mike Smith ersetzt.