Kühnhackls Penguins schlagen die Islanders

NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NHL Oilers @ Canadiens NFL RedZone -

Week 14 NFL Vikings @ Panthers NBA Celtics @ Pistons NFL Cowboys @ Giants (DELAYED) NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights NBA Spurs @ Rockets NFL Bears @ Lions NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers NFL Chargers @ Chiefs NFL RedZone -

Week 15 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets NFL Cowboys @ Raiders NHL Kings @ Flyers NFL Falcons @ Buccaneers NBA Warriors @ Lakers NHL Hurricanes @ Maple Leafs NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets

Tom Kühnhackl ist mit den Pittsburgh Penguins zurück in der Erfolgsspur. Der Meister setzte sich in einer umkämpften NHL-Partie erst nach Verlängerung mit 4:3 gegen die New York Islanders durch, die ohne Verteidiger Dennis Seidenberg und Goalie Thomas Greiss spielten. Kühnhackl blieb bei 9:17 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Äußerst bescheiden läuft es weiter für Tobias Rieder und die Arizona Coyotes. Das Team des 24 Jahre alten Flügelspielers unterlag bei den Boston Bruins mit 1:6. Damit bleiben die Coyotes die schwächste Mannschaft im Westen.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 4:3 OT BOXSCORE

Boston Bruins - Arizona Coyotes 6:1 BOXSCORE

Montreal Canadiens - Calgary Flames 2:3 OT BOXSCORE

Florida Panthers - Winnipeg Jets 6:4 BOXSCORE

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 5:2 BOXSCORE

St. Louis Blues - Dallas Stars 3:0 BOXSCORE

Vancouver Canucks Philadelphia Flyers 1:4 BOXSORE

Los Angeles Kings - Ottawa Senators 4:3 OT BOXSCORE

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 5:4 OT BOXSCORE