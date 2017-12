NHL: Drei Leon Draisaitl-Assists zum Sieg der Edmonton Oilers über die Montreal Canadiens

NFL Bills @ Patriots NFL RedZone -

Mit drei Assists hatte Nationalspieler Leon Draisaitl entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg der Edmonton Oilers in der NHL gegen die Montreal Canadiens.

Draisaitl war an den Treffern zum 1:0, 2:0 und 4:1 beteiligt und verbuchte in dieser Saison bereits seine Assists Nummer 19, 20 und 21. Für die Oilers war es der vierte Sieg in Folge.

Alle Spiele der Nacht im Überblick

NY Islanders - Winnipeg Jets 5:2

NY Rangers - Toronto Maple Leafs 2:3

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 3:0

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 4:1

Florida Panthers - Ottawa Senators 1:0

New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:1

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 3:0

Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 2:6

Dallas Stars - Nashville Predators 4:3 SO

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 2:0

