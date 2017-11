Kühnhackl meldet sich mit Pittsburgh zurück

NFL RedZone -

Tom Kühnhackl hat sich in der NHL mit Meister Pittsburgh Penguins zurückgemeldet. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge gewann das Team um den deutschen Nationalspieler in eigener Halle 5:2 gegen Tampa Bay Lightning. Dem kanadischen Superstar Sidney Crosby gelangen zwei Tore und ein Assist, auch Phil Kessel traf für den Stanley-Cup-Sieger doppelt.

Stürmer Tobias Rieder unterlag mit den Arizona Coyotes 2:4 gegen die Vegas Golden Knights, Verteidiger Korbinian Holzer verlor mit seinen Anaheim Ducks 1:2 nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings. Die deutschen NHL-Profis blieben am Samstag allesamt ohne Scorerpunkt.

Bereits am Freitag hatte Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers die 15. Niederlage im 23. Saisonspiel kassiert. Die Kanadier verloren bei den Buffalo Sabres 1:3 und blieben zum vierten Mal in fünf Matches sieglos. Draisaitl gelang weder ein Tor noch ein Assist.

Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss gewannen mit den New York Islanders 5:4 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers, am Samstag kamen beide im Spiel bei den Ottawa Senators (2:1) nicht zum Einsatz.

Goalie Philipp Grubauer feierte mit den Washington Capitals ein 3:1 gegen Tampa Bay, einen Tag später bekam im Spiel bei den Toronto Maple Leafs (4:2) wieder Braden Holtby den Vorzug.

