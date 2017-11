NHL: Draisaitls Oilers verlieren erneut

NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks NFL Dolphins @ Panthers NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NFL RedZone -

Week 11 NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NFL Eagles @ Cowboys NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NFL Falcons @ Seahawks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NFL Vikings @ Lions NFL Giants @ Redskins NHL Penguins @ Bruins NHL Islanders -

Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NFL RedZone -

Week 12 NBA Suns @ Timberwolves

Die Edmonton Oilers mit Nationalspieler Leon Draisaitl hinken in der NHL weiter den Erwartungen hinterher. Nach einem kurzen Zwischenhoch verlor der schwach in die Saison gestartete Altmeister nun schon wieder das zweite Spiel in Folge.

Nach einem 2:4 bei den New York Rangers gab es ein 1:2 nach Penaltyschießen bei den Washington Capitols.

Draisaitl vergab seinen Penalty ebenso wie sein Sturmpartner Connor McDavid, T.J. Oshie verwandelte für Washington. Die Oilers bleiben mit neun Niederlagen in 17 Spielen Vorletzter im Westen.

Für Washington war es dagegen der sechste Sieg in Folge. Braden Holtby wehrte 29 Schüsse der Oilers ab. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz.

Die Anaheim Ducks unterlagen ohne Korbinian Holzer gegen Tampa Bay Lightning 1:2.

Die Spiele der Nacht im Überblick