Draisaitls Oilers verlieren bei den Rangers

Die Aufholjagd der Edmonton Oilers mit Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL ist gestoppt. Nach zwei Siegen verlor der schwach in die Saison gestartete Altmeister 2:4 bei den New York Rangers. Die Oilers bleiben Vorletzter im Westen - mit fünf Punkten Rückstand auf einen Play-off-Platz.

Der zweimalige Olympiasieger Rick Nash war mit zwei Toren der Matchwinner der Rangers, die im zweiten Drittel einen 1:2-Rückstand drehten.

Superstar Connor McDavid hatte Edmonton in Führung geschossen. Draisaitl, der in den sieben Spielen zuvor neun Scorerpunkte gesammelt hatte, ging diesmal leer aus.