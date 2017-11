Chiefs nehmen Cornerback Revis unter Vertrag

NFL Vikings @ Lions NFL RedZone -

Die Kansas City Chiefs haben Cornerback Darelle Revis unter Vertrag genommen. Das gab das Team am Mittwoch bekannt.



"Darelle ist ein erfahrener Spieler in dieser Liga und wir sind erfreut, ihn in unsere Verteidigungsreihe aufzunehmen", erklärte General Manager Brett Veach in der entsprechenden Mitteilung. Revis war zuvor Free Agent.

Veach weiter: "Er hatte einer Hall-of-Fame-Karriere und kann wird mit seiner Erfahrung extrem wertvoll sein."

Auch Coach Andy Reid zeigte sich begeistert: "Wir sind erfreut, ihn in unsere Verteidigung aufzunehmen. Er hat große Erfahrung und eine gewissen Vertrautheit mit Bob Suttons Defensive."

Revis wurde 2007 an 14. Stelle gedraftet und spielte in seinen bisher zehn Saison bereits für drei Teams: Die Jets, die Buccaneers und die Patriots.