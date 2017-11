Wo kann ich Oilers - Rangers live verfolgen?

NHL Oilers @ Rangers NBA Grizzlies @ Rockets NFL RedZone -

In der NHL treffen am 6. Spieltag die Edmonton Oilers zuhause auf die New York Rangers. Das Spiel mit Leon Draisaitl findet zur deutschen Primetime statt. SPOX liefert euch alle Infos zu der Partie, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt und wie die Kader der Teams aussehen.

Beide Teams stehen in ihrer Division auf dem vorletzten Platz und brauchen dringend einen Sieg. Während die Rangers immerhin 16 Zähler auf ihrem Konto haben, stehen die Oilers bei lediglich elf Punkten. Allerdings hat Edmonton auch zwei Spiele weniger absolviert.

Wann und wo findet Oilers - Rangers statt?

Spiel Edmonton Oilers - New York Rangers Datum, Uhrzeit 11. November 2017, 19 Uhr Spielort Rogers Place, Edmonton, Alberta

Wo kann ich Oilers - Rangers im Livestream verfolgen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung LIVE auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Streaming-Plattform, auf der zahlreiche Sport-Events im Livestream angeboten werde. Neben den europäischen Top-Ligen im Fußball gibt es ein großes Angebot an Livesport aus den USA. Neben der NHL werden auch Spiele der NBA, NFL und MLB übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro.

Der Kader der Edmonton Oilers

Position Spieler Edmonton Oilers Torhüter Laurent Brossoit, Cam Talbot Verteidiger Yohann Auvitu, Matt Benning, Eric Gryba, Oscar Klefborn, Adam Larsson, Darnell Nurse, Kris Russell, Andrej Sekera Stürmer Drake Caggiula, Leon Draisaitl, Jussi Jokinen, Zack Kassian, Julhar Khaira, Mark Letestu, Milan Lucic, Brad Malone, Patrick Maroon, Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, Iiro Pakarinen, Anton Slepyshev, Ryan Strome

Leon Draisaitl kommt langsam in Form

Der deutsche NHL-Superstar Leon Draisaitl wird mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Unter der Woche schoss er für die Oilers gegen die New York Islanders ein Tor und bereitete den Siegtreffer in der Overtime vor. Bei seinem Tor tunnelte er Landsmann Thomas Greiss nach einem Vollsprint über das halbe Eis.

Der Kader der New York Rangers

Position Spieler New York Rangers Torhüter Henrik Lundqvist, Ondrej Pavelec Verteidiger Nick Holden, Steven Kampfer, Ryan McDonagh, Kevin Shattenkirk, Brady Skjei, Brendan Smith, Marc Staal Stürmer Pavel Buchnevich, Paul Carey, David Desharnais, Jesper Fast, Michael Grabner, Kevin Haynes, Chris Kreider, J.T. Miller, Rick Nash, Boo Nieves, Jimmy Vesey, Mika Zibanejad, Mats Zuccarello

Die Tabelle der Pacific Divison

Position Team Spiele Punkte 1. Los Angeles Kings 15 24 2. Vegas Golden Knights 15 19 3. Vancouver Canucks 15 18 4. San Jose Sharks 13 16 5. Calgary Flames 15 16 6. Anaheim Ducks 15 15 7. Edmonton Oilers 14 11 8. Arizona Coyotes 17 6

Die Tabelle der Metropolitan Division

Position Team Spiele Punkte 1. Pittsburgh Penguins 17 20 2. New Jersey Devils 14 19 3. Columbus Blue Jackets 16 19 4. New York Islanders 15 18 5. Washington Capitals 16 17 6. Philadelphia Flyers 15 16 7. New York Rangers 16 16 8. Carolina Hurricanes 13 13

Neben den beiden genannten Divisions gibt es in der NHL noch die Atlantic sowie die Central Division.