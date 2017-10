Kühnhackl mit Assist bei Pittsburgh-Sieg

MLB Yankees @ Astros (Spiel 7) NBA Warriors @ Grizzlies NFL Ravens @ Vikings NFL RedZone -

Tom Kühnhackl kommt mit den Pittsburgh Penguins in der NHL immer besser in Schwung. Beim 4:3 bei den Florida Panthers feierte der Stanley-Cup-Sieger der vergangenen zwei Spielzeiten seinen dritten Sieg in Folge, der gebürtige Landshuter Kühnhackl gab dabei die Vorlage zum 2:2 durch Carter Rowney.

Es war Kühnhackls dritte direkte Torbeteiligung im achten Saisoneinsatz.

Bei den Washington Capitals kam Nationaltorhüter Philipp Grubauer beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings nicht zum Einsatz.

Alle NHL-Ergebnisse der Nacht im Überblick

Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 2:4 BOXSCORE

New Jersey Devils - San Jose Sharks 0:3 BOXSCORE

Detroit Red Wings - Washington Capitols 3:4 OT BOXSCORE

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3:4 BOXSCORE

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 4:3 BOXSCORE

Anaheim Ducks Montreal Canadiens - 6:2 BOXSCORE