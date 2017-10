Seidenberg und Greiss in guter Verfassung

NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Dennis Seidenberg und Thomas Greiss haben sich kurz vor dem NHL-Saisonstart in guter Verfassung präsentiert. Mit den New York Islanders gewannen die beiden Deutschen das letzte Testspiel bei den Philadelphia Flyers mit 5:2. Seidenberg (36), im Mai zum besten Verteidiger der Heim-WM gewählt, erzielte per Schlagschuss einen Treffer. Torhüter Greiss (31) parierte 31 Schüsse.

Die Islanders haben ihre Vorbereitung mit sechs Siegen aus acht Begegnungen abgeschlossen. Das erste Spiel der neuen Saison bestreitet das Team aus Brooklyn am Freitag (Ortszeit) bei den Columbus Blue Jackets.

Zum Auftakt in der nordamerikanischen Profiliga sind am Mittwoch Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit Tom Kühnhackl gegen die St. Louis Blues und die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl gegen die Calgary Flames gefordert.