Draisaitl: "Kann mich überall verbessern"

MLB Rays @ Yankees MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State NCAA Division I FBS Northwestern @ Wisconsin MLB Blue Jays @ Yankees NCAA Division I FBS Baylor @ Kansas St MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

NHL-Jungstar Leon Draisaitl hat trotz einer überragenden Saison mit 93 Scorerpunkten eigenen Aussagen zufolge sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. "Ich kann mich in allen Bereichen verbessern", sagte Deutschlands bester Eishockey-Spieler der Sport Bild: "Ich bin 21 und noch nicht am Ende meiner Entwicklung."

Der gebürtige Kölner hatte in der zurückliegenden Saison der nordamerikanischen Profiliga für die Edmonton Oilers alleine in der regulären Spielzeit 29 Tore selbst erzielt und 48 weitere vorbereitet (deutscher Rekord). In den Play-offs war der Angreifer zudem mit 16 Punkten (sechs Tore, zehn Assists) bester Scorer seiner Mannschaft.

Um auch in der kommenden Saison, die mit einem Heimspiel gegen die Calgary Flames am 4. Oktober beginnt, wieder glänzen zu können, hat Draisaitl im Sommer ein knallhartes Trainingsprogramm absolviert. "Ich habe sieben Wochen mit meinem persönlichen Fitnesstrainer Marian Voda in Prag geschuftet. Aber so richtig. Vor allem das Beintraining war mir wichtig", sagte Draisaitl, der mittlerweile 100 kg wiegt: "Ich will noch schneller und robuster werden."