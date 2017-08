Coyotes-Legende Doan macht Schluss

MLB Live Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Shane Doan hat seine Eishockey-Karriere nach 21 Jahren in der NHL beendet. Das gab der 40-jährige Kanadier in einem offenen Brief an die Fans der Arizona Coyotes bekannt. Doan war 13 Jahre lang Kapitän des Klubs, hatte zuletzt aber kein neues Vertragsangebot erhalten.

Der Stürmer war 1995 von den Winnipeg Jets an Position sieben gedraftet worden und spielte seitdem nur für diese eine Franchise. Der Klub zog zur Saison 1996/97 nach Arizona um und lief dort zunächst unter dem Namen Phoenix Coyotes auf, seit 2014/15 heißt das Team Arizona Coyotes.

Doan, mit Kanada zweimal Weltmeister, hatte bei den Coyotes in den vergangenen drei Jahren an der Seite des deutschen Nationalstürmers Tobias Rieder gespielt.