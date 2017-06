Blackhawks traden Hjalmarsson und Panarin

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros

Die Chicago Blackhawks waren am Freitag in Trade-Laune: Die Blackhawks trennten sich von Niklas Hjalmarsson und Artemi Panarin, im Gegenzug holte Chicago unter anderem Brandon Saad zurück.

Saad hatte seine Karriere in Chicago als Zweitrunden-Draft-Pick 2011 begonnen, im Gegenzug ging Panarin zu den Columbus Blue Jackets.

Zusätzlich erhielten die Blue Jackets Tyler Motte und einen 2017er Sechstrunden-Draft-Pick, neben Saad gehen im Gegenzug Anton Forsberg und ein 2018er Fünftrunden-Pick nach Chicago. Sowohl Saad, als auch Panarin bringen je einen Cap-Hit in Höhe von sechs Millionen Dollar mit - Saads Vertrag allerdings läuft bis 2021, zwei Jahre länger.

"Artemi Panarin war vor zwei Jahren der beste Rookie in der NHL sowie letztes Jahr ein Second-Team-All-Star. Er ist einer der dynamischsten Angreifer in der NHL", freute sich Blue-Jackets-Geschäftsführer Jarmo Kekalainen in einem Statement. Forsberg sollte derweil bei den Blackhawks als neuer Backup hinter Starting-Goalie Corey Crawford fungieren, nachdem Chicago in der Offseason Scott Darling abgegeben hatte.

Für Hjalmarsson, der seine zehn NHL-Jahre bislang komplett in Chicago verbracht und dort drei Stanley-Cup-Titel gewonnen hat, erhalten die Blackhawks die Verteidiger Connor Murphy und Laurent Dauphin von den Arizona Coyotes.