Johansen vs. Kesler: "Verstehe das nicht"

Dienstag, 16.05.2017

Das zweite Spiel der Finals ging an die Ducks. Sichtlich unzufrieden damit zeigte sich Johansen im Anschluss an die Partie. Er hatte sich auf dem Eis mehrfach mit Gegenüber Kesler in die Haare bekommen. "Das bläst mir den Kopf weg. Ich weiß nicht, was in seinem Hirn vorgeht", so Johansen.

Er beschwerte sich über die harte Herangehensweise des Spielers aus Nashville: "Seine Familie und seine Freunde sehen ihn spielen. Ich weiß nicht, wie man für so jemanden jubeln kann. Es macht keinen Sinn, wie er dieses Spiel spielt."

Mehrfach waren Johansen und Kesler aneinander geraten. Einem verbalen Austausch folgten harte Tacklings, ein Ellbogen Richtung Gesicht oder ein High-Stick gegen Kesler. "Ich habe hart gespielt. Ganz offensichtlich mag er das nicht", präsentierte Kesler seine Sicht der Dinge.

Die NHL-Playoffs im Überblick