Nashville vor Halbfinaleinzug

Mittwoch, 03.05.2017

Unterdessen konnten die New York Rangers in der Serie gegen die Ottawa Senators verkürzen. Die Rangers gewannen Spiel drei 4:1 und liegen damit nur noch 1:2 zurück. Mats Zuccarello und Michael Grabner trafen für New York im ersten Drittel, im zweiten Abschnitt erhöhten Rick Nash und Oscar Lindberg auf 4:0. Jean-Gabriel Pageau kam für Ottawa nur noch zum Ehrentreffer.

